Четыре претендента на Эрве Ренара: Корея рассматривает его как основного кандидата

Французский тренер Эрве Ренар остается одним из самых востребованных специалистов среди национальных сборных. По данным Фут Меркато, после короткого периода работы в Тунисе к нему одновременно проявили интерес несколько футбольных федераций.

В качестве наиболее серьезного варианта упоминается сборная Южной Кореи. В то же время Ренар также считается кандидатом на пост главного тренера сборных Южно-Африканской Республики, Сенегала и, возможно, Алжира.

Южная Корея видит в Ренаре основного кандидата

Согласно источнику, футбольная федерация Южной Кореи рассматривает Эрве Ренара в качестве главного кандидата на пост главного тренера национальной команды.

Как сообщают местные СМИ, французский специалист может заменить Хон Мён Бо, который покинул свой пост после неудачного выступления в групповом этапе ЧМ-2026.

На данный момент информации об официальном соглашении между сторонами не поступало.

Африканские команды также проявляют интерес

Большой опыт Эрве Ренара в африканском футболе обеспечивает ему высокий спрос на континенте.

По имеющимся данным, футбольные федерации Южно-Африканской Республики и Сенегала также включили его в список кандидатов на пост главного тренера.

Поскольку Ренар имеет опыт работы с африканскими сборными, оба этих варианта могут быть рассмотрены всерьез.

Может появиться и вариант с Алжиром

Сборная Алжира в настоящее время работает под руководством Владимира Петковича.

Однако, по данным источника, если Петкович покинет свой пост, федерация футбола Алжира может рассмотреть кандидатуру Эрве Ренара.

Таким образом, не исключено, что интерес вокруг французского тренера в ближайшее время будет только усиливаться.

Ренар дважды становился чемпионом Африки

За свою тренерскую карьеру Эрве Ренар дважды выигрывал Кубок африканских наций.

В 2012 году он привел сборную Замбии к титулу чемпиона континента, а в 2015 году — сборную Кот-д'Ивуара.

Именно эти результаты сделали Ренара одним из самых опытных и востребованных тренеров для работы с национальными сборными.

Какую команду он выберет?

Пока неизвестно, где Эрве Ренар продолжит свою карьеру. Хотя вариант с Южной Кореей преподносится как наиболее серьезный, предложения из Африки также могут повлиять на его решение.

Ожидается, что выбор французского специалиста станет одним из самых интересных событий на рынке тренеров национальных сборных в ближайшее время.