Рамазон Темиров похвалил Эрцега: «Остальное увидим в бою»

·38·Спорт
Рамазон Темиров похвалил Эрцега: «Остальное увидим в бою»

Узбекский боец UFC Рамазон Темиров перед поединком с австралийцем Стивом Эрцегом, который состоится 25 июля, перечислил сильные стороны своего соперника. Он охарактеризовал Эрцега как опытного боксера с отличной техникой, умеющего рационально расходовать энергию.

Темиров также особо отметил, что его соперник провел пять раундов в чемпионском бою. Несмотря на это, узбекский боец уверен, что покажет болельщикам зрелищный поединок в октагоне.

«Он отличный боксер»

Рамазон Темиров высоко оценил работу Стива Эрцега в стойке и его технику ударов.

«Он отличный боксер. У него хорошая техника. Он двигается по месту, не тратя лишней энергии. Очень хороший боец», — сказал Темиров.

По его мнению, Эрцег умеет контролировать ситуацию и ждать подходящего момента, не совершая лишних движений во время боя.

Опыт пяти раундов с Пантожей

Темиров также признал опыт, накопленный будущим соперником в боях высокого уровня.

Стив Эрцег провел все пять раундов в чемпионском поединке против чемпиона UFC Алешандре Пантожи. Это продемонстрировало его выносливость и способность действовать под давлением.

«Он был претендентом на чемпионский титул и провел пять раундов с Пантожей. А остальное увидим в бою», — сказал узбекский спортсмен.

Темиров пообещал зрелищный бой

Хотя Рамазон Темиров выразил уважение к своему сопернику, он готов продемонстрировать все свои возможности в октагоне.

«Надеемся, что покажем красивый бой, иншааллах», — добавил он.

Агрессивный стиль и мощные удары Темирова столкнутся с техничными и осторожными действиями Эрцега. Поэтому в данном противостоянии можно ожидать столкновения двух разных стилей.

Когда состоится бой?

Поединок между Рамазоном Темировым и Стивом Эрцегом состоится 25 июля.

Ожидается, что этот бой станет для узбекского спортсмена одним из важнейших испытаний на пути к повышению в рейтинге UFC и приближению к лидерам дивизиона.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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