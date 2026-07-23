Новая эра Зидана во Франции: стала известна дата объявления

Ожидается, что на следующей неделе Федерация футбола Франции официально представит Зинедина Зидана в качестве нового главного тренера национальной сборной. По данным Л'Экуипе, объявление об этом историческом назначении состоится 28 июля.

54-летний специалист подпишет со сборной Франции четырехлетний контракт, который будет действовать до 2030 года. Таким образом, начнется новая эра после Дидье Дешама, возглавлявшего команду на протяжении 14 лет.

Официальное объявление запланировано на 28 июля

Как сообщает источник, Федерация футбола Франции публично объявит о назначении Зидана 28 июля.

Также планируется проведение отдельной пресс-конференции с участием нового главного тренера. Однако она не обязательно должна состояться в один день с официальным объявлением.

На данный момент федерация не делала открытых заявлений о назначении. Поэтому ожидается, что все детали соглашения станут известны после официального анонса.

Зидану доверяют до 2030 года

Согласно информации Л'Экуипе, с Зинедином Зиданом будет подписан четырехлетний контракт. Соглашение будет действовать до 2030 года.

Этот срок позволит специалисту построить новую команду, осуществить смену поколений в составе и подготовить Францию к следующим крупным турнирам.

Хотя Зидан добился больших успехов в клубном футболе в качестве тренера, работа в национальной сборной станет новым этапом в его карьере.

Кто войдет в штаб Зидана?

Работа по формированию нового тренерского штаба начнется в августе. Ожидается, что Зидан привлечет в национальную сборную специалистов, с которыми он работал ранее и которым доверяет.

Давид Беттони и Хамиду Мсаидие могут стать помощниками главного тренера. Сообщается, что за физическую подготовку будет отвечать Грегори Дюпон.

Также ожидается, что в штаб войдут бывшие футболисты сборной Франции Фабьен Бартез и Бернар Диомед. Бартез может работать с вратарями, а Диомед — участвовать в спортивных и организационных процессах команды.

Федерация также планирует увеличить количество женщин-специалистов в составе нового штаба.

14-летняя эра Дешама завершена

Федерация футбола Франции намерена отдать особую дань уважения Дидье Дешаму, который руководил национальной сборной на протяжении 14 лет.

Дешам стал одним из самых успешных тренеров в истории футбола страны, выиграв со сборной Франции чемпионат мира.

Однако, как говорится в сообщении, он пока не ответил на предложение федерации о проведении прощального мероприятия.

Перед Зиданом стоят большие задачи

Назначение Зинедина Зидана считается одним из самых ожидаемых решений во французском футболе. Теперь болельщики ждут, кому из футболистов он окажет доверие и как изменит стиль игры национальной сборной.

После официального объявления 28 июля могут быть раскрыты новые подробности контракта, состава штаба и первоначальных планов Зидана.