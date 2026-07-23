Манчестер Юнайтед готовит новое предложение по звезде Реал Мадрида Орельену Тчуамени

·32·Спорт
Манчестер Юнайтед готовит новое предложение по звезде Реал Мадрида Орельену Тчуамени

Английский клуб Манчестер Юнайтед вновь проявил интерес к трансферу полузащитника Реал Мадрида Орельена Тчуамени. «Красные дьяволы» не оставляют попыток заполучить французского футболиста и обратились к мадридскому клубу с новым запросом. Этот трансфер является частью плана клуба из Манчестера по радикальному обновлению центральной линии. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации, распространенной изданием Те Сун, руководство Манчестер Юнайтед готово приложить все усилия для подписания 26-летнего футболиста. Представители клуба связались с Реал Мадридом, чтобы узнать условия, на которых может состояться трансфер Орельена Тчуамени. Манкунианцы следят за игроком еще с тех времен, когда он выступал за Монако.

В настоящее время потребность в этом трансфере возросла как никогда. Дело в том, что опытный опорный полузащитник команды Каземиро сегодня официально перешел в клуб Интер Майами. Манчестер Юнайтед видит в лице Орельена Тчуамени достойную замену бразильцу и будущий стержень команды на ближайшие годы.

Отказ Мадрида и новый контракт

Несмотря на большой интерес со стороны английского гранда, ситуация довольно сложная. По сообщению Mundo Deportivo, Орельен Тчуамени хочет связать свое будущее только с «Королевским клубом». Хотя официального объявления еще не было, сообщается, что футболист достиг соглашения с мадридским клубом о новом контракте, рассчитанном до 2031 года.

Также препятствием для трансфера может стать атмосфера внутри команды. После физического столкновения с Федерико Вальверде во время тренировки в мае прошлого года ходили слухи об уходе французского футболиста. Однако оба игрока уладили недопонимание, и руководство клуба подчеркнуло, что Орельен Тчуамени является неотъемлемой частью команды.

Тренерский штаб также настаивает на том, чтобы футболист остался. Стратегически он рассматривается как «опорная точка» в центре поля. Его физическая сила и техническое мастерство полностью соответствуют стилю игры мадридского клуба. По этой причине руководство Реал Мадрида не намерено отпускать футболиста, приобретенного в 2022 году за 80 миллионов евро.

С момента прихода в Мадрид Орельен Тчуамени завоевал множество трофеев, включая победы в Ла Лиге и Лиге чемпионов. В прошлом сезоне он провел 49 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. По сообщению Goal.com, несмотря на настойчивые действия Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид задействует все возможности, чтобы сохранить свою звезду.

Манчестер ЮнайтедРеал МадридОрельен ТчуамениТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
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