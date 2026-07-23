СундКлуд приобрел платформу Нина Протокол для независимых исполнителей

Всемирно известный музыкальный сервис СундКлуд официально объявил о покупке децентрализованной платформы Нина Протокол, предназначенной для независимых артистов. Эта сделка стала для СундКлуд первым крупным приобретением с 2022 года, когда компания купила сервис Мусиио, специализирующийся на AI. Данный шаг укрепляет стратегию платформы по превращению не только в хостинг для музыки, но и в масштабную экосистему для независимых исполнителей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Нина Протокол была основана в 2021 году независимыми музыкантами Джеком Каллаханом, Майком Поллардом и Эриком Фарбером. Уникальность платформы заключалась в том, что она позволяла артистам продавать свои работы напрямую фанатам и оставлять себе 100% выручки. Однако в мае текущего года платформа была вынуждена прекратить работу из-за невозможности создать устойчивую бизнес-модель.

Новые возможности для независимых творцов

Руководство СундКлуд берет под свой контроль все технологические и интеллектуальные активы проекта Нина Протокол, включая его редакционный архив и уникальную «карту жанров» (генре мап). Это сыграет важную роль в поиске новых артистов и продвижении их творчества среди широкой аудитории. Согласно сообщениям TechCrunch и других авторитетных изданий, финансовые детали сделки пока не разглашаются.

Генеральный директор СундКлуд Элиа Сетон отметил, что команда Нина создала потрясающую платформу, в центре которой стоят независимые творцы и сообщества. «Наша цель — сохранить созданные ими ценности, предоставив артистам новые инструменты для более тесного взаимодействия с фанатами и построения устойчивой карьеры», — говорит глава компании.

Технологически Нина Протокол была основана на блокчейне Solana, что обеспечивало быстроту и дешевизну транзакций. Также для децентрализованного хранения данных использовалась система Арвеаве. Теперь эти технологические решения и контент будут интегрированы в платформу СундКлуд. Это может создать дополнительные возможности для независимых и молодых артистов, в том числе из Узбекистана, для поиска своего места на глобальной арене.

Миграция и поддержка творцов

СундКлуд запустил специальный инструмент миграции для бывших пользователей Нина. С его помощью артисты могут легко перенести свои работы на новую платформу. Кроме того, этим творцам до конца года будет предоставлена бесплатная подписка СундКлуд Артист. Данный пакет включает в себя следующие возможности:

Функции монетизации музыкальных произведений (получение дохода);

Продвинутые аналитические инструменты для расширения аудитории;

Возможность дистрибуции музыки на все основные стриминговые сервисы.

Эта сделка свидетельствует о стремлении СундКлуд сохранить свои позиции как «пространства для независимых творцов» в конкуренции с такими гигантами, как Spotify или Apple Мусик. То, как технологии на базе Нина Протокол будут реализованы на платформе в будущем, остается в центре внимания многих экспертов и любителей музыки.