Если бы вся ваша жизнь транслировалась в виде фильма, смогли бы вы посмотреть его в кругу семьи?

Только представьте: завтра из всей вашей вашей жизни сделают фильм. В нем будут и ваше детство, и юность, и решения, о которых никто не знает. Слова, которыми вы кого-то обидели, доброта, которую никто не видел, ваши сокровенные страхи и события, которые вы сами уже забыли — все это появится на экране одно за другим.

А главное — этот фильм вы будете смотреть не в одиночестве.

Рядом с вами будут сидеть члены вашей семьи.

Тогда возникает вопрос: смогли бы вы спокойно посмотреть всю свою жизнь вместе с ними?

Этот вопрос — не просто праздное любопытство. Он заставляет человека серьезно задуматься о своей жизни, своих решениях и образе жизни.

Одинаковы ли жизнь, которую мы показываем людям, и наша реальная жизнь?

В повседневной жизни человек скрывает разные стороны своей натуры от разных людей.

Перед семьей он один, с друзьями — другой, а на рабочем месте может иметь совершенно иной облик. В социальных сетях же чаще всего демонстрируются самые красивые стороны жизни.

Но в воображаемом фильме не будет монтажа.

В нем отразятся не только те сцены, которые вы хотели бы показать другим, но и все поступки, совершенные в вашей реальной жизни.

Резкое слово, сказанное кому-то.

Момент, когда не оправдали чьего-то доверия.

Никому не известная помощь.

Мысли в минуты одиночества с самим собой.

Решения, о которых вы пожалели.

И самое главное — поступки, совершенные тогда, когда вы думали, что никто не видит.

В этот момент человек начинает задавать себе неудобный, но важный вопрос:

«Одинаков ли тот человек, которого я показываю окружающим, и тот, кем я являюсь наедине с собой?»

Дайте ответ прежде всего перед самим собой, а не перед семьей

Цель этого вопроса — не обвинить человека.

Ни один человек не идеален. В жизни каждого случаются ошибки, заблуждения, неверные решения и ситуации, вызывающие сожаление.

Важно то, как человек принимает свои ошибки.

Некоторые люди проводят всю жизнь, пытаясь скрыть свое прошлое. А другие делают выводы из своих ошибок и меняются.

Именно поэтому есть вопрос гораздо более важный, чем «Что будет, если моя семья увидит мою жизнь?»:

«Если бы я заново пересматривал каждый день своей жизни, был бы я доволен тем, каким человеком я стал сегодня?»

Истинный характер человека проявляется не тогда, когда кто-то наблюдает, а когда никто не смотрит

Люди часто считают себя хорошими людьми. Это естественно.

Но истинные ценности человека видны не в его словах, а в его решениях.

Как кто-то относится к человеку слабее себя?

Помогает ли он тому, кто не приносит ему никакой выгоды?

Признает ли он, что совершил ошибку?

Умеет ли просить прощения?

Дорожит ли доверием людей, которые в него поверили?

Или он пытается быть хорошим только перед теми, кто за ним наблюдает?

Воображаемый «фильм жизни» как раз и покажет эту разницу.

А если этот фильм покажут сегодня?

Самое впечатляющее то, что этот фильм мы, возможно, пишем прямо сейчас.

Каждый день — новая сцена.

Каждое решение — новый эпизод.

Отношение к каждому человеку — часть сценария.

Сказанное кому-то сегодня слово завтра превратится в воспоминание. А добрый поступок, совершенный сегодня, может оставить большой след в чьей-то жизни.

Поэтому вовсе не обязательно представлять «фильм» своей жизни исключительно как прошлое.

Он снимается прямо сейчас.

7 вопросов, которые вы можете задать себе

Иногда для того, чтобы изменить жизнь, человеку нужна не большая мотивационная книга, а всего один правильный вопрос.

Попробуйте искренне ответить на следующие вопросы:

Если бы все мои сегодняшние дни были запечатлены на пленку, чем бы я гордился? Какие из моих решений я бы не хотел, чтобы узнала моя семья? Чье сердце я случайно или намеренно ранил? Оправдываю ли я доверие людей, которые в меня поверили? Стараюсь ли я поступать правильно даже тогда, когда никто не видит? Если бы мне дали еще один шанс прожить жизнь, что бы я сделал иначе? Если моя сегодняшняя жизнь продолжится, был бы я доволен ее следующими сериями?

Чтобы ответить на эти вопросы, не нужно отчитываться перед другими.

Самый важный диалог у человека происходит с самим собой.

Прошлое нельзя изменить, но следующие сцены изменить можно

Одна из главных ошибок человека — принимать всю свою жизнь за нечто неизменное из-за какого-то события в прошлом.

Слово, сказанное вчера, уже не вернуть.

Решение прошлого года нельзя отменить.

А некоторые возможности выпадают лишь раз.

Но история еще не закончена.

Человек может признать свою ошибку, попросить прощения, восстановить отношения, отказаться от вредных привычек и принимать последующие решения иначе.

В этом смысле самая важная часть фильма жизни — это вовсе не вчерашние сцены.

Это сцены, которые еще не сняты.

Возможно, самый главный вопрос должен звучать иначе?

Вопрос «Что будет, если моя семья узнает всю правду обо мне?» может рождаться из страха.

Но его можно задать и по-другому:

«Если бы с сегодняшнего дня я знал, что каждое решение в моей жизни впоследствии можно будет посмотреть вместе с близкими, что бы я делал иначе?»

Возможно, мы бы кому-то позвонили.

У кого-то попросили бы прощения.

Проводили бы больше времени с родителями.

Уделяли бы больше внимания нашим детям.

Или начали бы дело, которого боялись долгие годы.

Ведь человек порой осознает ценность своей жизни лишь тогда, когда возникает угроза ее потерять.

Если бы ваша жизнь была фильмом, какова его сегодняшняя сцена?

Однажды все люди оглядываются назад, на прошлые сцены своей жизни — через воспоминания.

Но переснять их уже не будет возможности.

Именно поэтому значение сегодняшнего дня так велико.

Как вы живете сейчас?

Как вы относитесь к своим близким?

Какое решение вы боитесь принять?

Какое доброе слово вы еще не сказали тому, кому должны были?

Если бы вся ваша жизнь транслировалась как фильм, смогли бы вы посмотреть его в семейном кругу?

Если ваш ответ «да» — сегодняшнюю жизнь стоит продолжать в том же духе.

Если ваш ответ «нет» — фильм еще не окончен.

А значит, еще есть время изменить сценарий.