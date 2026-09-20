В Казахстане ногу женщины зажало в эскалаторе (видео)

·6·Мир
В Казахстане ногу женщины зажало в эскалаторе (видео)

В одном из торговых центров города Семей в Казахстане ногу женщины зажало в эскалаторе. Процесс освобождения женщины спасателями попал на видео. Об этом сообщает Тенгриневс.кз.

Сообщается, что 14 сентября на номер 112 поступило сообщение об инциденте. На место происшествия прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда.

Спасатели с помощью специального гидравлического оборудования расширили технический зазор между эскалаторами и высвободили ногу женщины 1990 года рождения.

После этого пострадавшая была передана сотрудникам скорой медицинской помощи для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи.

Дополнительная информация о причинах происшествия и характере травм женщины не сообщается.

СемейэскалаторТенгриньюсспасатели
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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