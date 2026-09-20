В Казахстане ногу женщины зажало в эскалаторе (видео)

В одном из торговых центров города Семей в Казахстане ногу женщины зажало в эскалаторе. Процесс освобождения женщины спасателями попал на видео. Об этом сообщает Тенгриневс.кз.

Сообщается, что 14 сентября на номер 112 поступило сообщение об инциденте. На место происшествия прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда.

Спасатели с помощью специального гидравлического оборудования расширили технический зазор между эскалаторами и высвободили ногу женщины 1990 года рождения.

После этого пострадавшая была передана сотрудникам скорой медицинской помощи для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи.

Дополнительная информация о причинах происшествия и характере травм женщины не сообщается.