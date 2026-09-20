В Колумбии собака защитила хозяина от грабителя

В колумбийской Боготе двое грабителей на мотоцикле попытались ограбить шедшего по улице мужчину. Однако собака пострадавшего вмешалась в нападение и сорвала планы преступников. Об этом сообщает Инфобае.

Сообщается, что инцидент произошел 9 сентября в районе Примеро-де-Майо. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как двое мужчин подъезжают на мотоцикле, один из них слезает с транспортного средства и приближается к мужчине. Нападавший, угрожая ножом, потребовал у него мобильный телефон.

В этот момент собака пострадавшего, шедшая чуть впереди, вернулась назад и бросилась на грабителя. На видео видно, как животное кусает подозреваемого и заставляет его отступить.

После вмешательства собаки налетчик побежал к мотоциклу, где его ждал подельник. Оба подозреваемых скрылись с места происшествия.

Видеозапись этого инцидента распространилась в социальных сетях и вызвала широкое обсуждение среди пользователей.