BYD планирует открытие заводов и расширение производства в Европе

Крупнейший китайский автопроизводитель BYD реализует масштабную стратегию, направленную на значительное укрепление своих позиций на европейском рынке. По данным Иксбт.ком, в долгосрочной перспективе китайский гигант планирует иметь в этом регионе три предприятия по сборке автомобилей, а также отдельный завод по производству тяговых аккумуляторов. Этот шаг еще больше повышает влияние бренда на мировом автомобильном рынке, создавая серьезную конкурентную среду для традиционных европейских автоконцернов. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Как сообщил советник BYD по Европе и бывший топ-менеджер Fiat Chrysler Альфредо Альтавилла, первый европейский завод бренда уже построен в венгерском городе Сегед. В настоящее время на предприятии запущены тестовые производственные процессы, а переход к полноценному крупносерийному производству намечен на ноябрь или декабрь текущего года. Ожидается, что проектная мощность завода в Венгрии составит до 200 тысяч автомобилей в год.

Поиск площадки для второго завода в Европе

Локализация производства позволит BYD не только увеличить объемы поставок на европейский рынок, но и полностью адаптироваться к местным требованиям и стандартам, а также снизить зависимость от импорта автомобилей из Китая. С этой целью компания в настоящее время работает над выбором подходящей площадки для своего второго крупного европейского завода.

По словам Альфредо Альтавиллы, BYD намерена принять окончательное решение по этому вопросу до конца 2026 года. В настоящее время ведутся активные переговоры с правительствами Испании, Франции и Италии, а также с местными автомобилестроительными компаниями. Китайский производитель рассматривает не только строительство завода с нуля, но и вариант приобретения существующих автомобильных предприятий, которые в настоящее время работают не на полную мощность.

Международная экспансия и динамика рынка

После определения локации второго автозавода BYD предстоит решить, какой из проектов — строительство третьего сборочного предприятия или завода по производству аккумуляторов — будет приоритетным. Ранее компания объявляла о строительстве крупного предприятия в турецком городе Маниса. Этот завод, мощность которого ожидалась на уровне 150 тысяч автомобилей, планировалось запустить в конце 2026 года, однако в настоящее время строительство объекта отложено на неопределенный срок.

Столь стремительная международная экспансия происходит на фоне изменений в структуре продаж BYD. Согласно представленным данным, в 2026 году продажи компании на внутреннем рынке Китая сократились на 32,7%, составив 1,505 миллиона автомобилей. В то же время объемы экспорта на внешние рынки быстро растут. По итогам года BYD планирует реализовать за пределами Китая от 1,9 до 2 миллионов автомобилей.

Создание полноценной производственной базы в Европе должно обеспечить компании более устойчивый рост на одном из крупнейших автомобильных рынков мира. Примечательно, что эта активная европейская экспансия BYD совпадает с периодом, когда крупнейший автопроизводитель Европы, компания Volkswagen, переживает серьезный кризис и в рамках плана реструктуризации бизнеса закрывает четыре завода и сокращает около 100 тысяч сотрудников.