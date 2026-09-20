UFC 331: Страшный нокаут от Сарукяна и молниеносная победа в 1-м раунде!
В американском Лос-Анджелесе прошел один из самых долгожданных и бескомпромиссных турниров года по смешанным единоборствам — UFC 331. В статусе второго по значимости боя вечера (ко-маин евент) один из главных звезд легкого веса промоушена Арман Сарукян провел поединок против опасного бразильского нокаутера Маурисио Руффи. Хотя фанаты ожидали долгого и затяжного тактического противостояния, Сарукян решил вопрос уже в первые 5 минут.
За несколько секунд до окончания первого раунда Арман усилил агрессивный прессинг на соперника и мощным, точным ударом локтем с близкого расстояния отправил Руффи в глубокий нокаут. После этой яркой и молниеносной победы Сарукян в очередной раз доказал всему миру, что он является абсолютным претендентом номер один на чемпионский пояс.
Итак, какая тактика стояла за столь быстрым и хладнокровным финишем от Армана, в какой момент Руффи допустил ошибку и как этот успех повлияет на чемпионскую гонку в легком весе?
«Удар локтем на последних секундах и хладнокровный финиш»: Хроника боя
Подробности самого яркого поединка вечера в Лос-Анджелесе:
Разведка в первые минуты: В начале боя оба спортсмена удерживали дистанцию и через обмен ударами искали слабые места друг друга;
Резкое усиление прессинга: Ближе к концу раунда Сарукян взвинтил темп и прижал бразильского соперника к сетке октагона;
Решающий удар локтем: За считанные секунды до окончания 1-го раунда Арман неожиданно сократил дистанцию и нанес страшный удар локтем в челюсть соперника;
Глухой нокаут: После удара Руффи потерял равновесие и рухнул на настил, и рефери был вынужден немедленно остановить бой;
Победа в 1-м раунде: Арман Сарукян официально отпраздновал очередную важную победу нокаутом.
UFC 331: Официальный протокол и результат Ко-маин евент
Протокол главного боя, прошедшего в Лос-Анджелесе:
Турнир / Статус боя
Участники
Результат и способ завершения
Раунд и время
UFC 331 (Ко-маин евент)
Арман Сарукян — Маурисио Руффи
Победа Сарукяна нокаутом (удар локтем)
1-й раунд (в конце раунда)
Арман Сарукян: Звезда промоушена, один из лидеров легкого веса, главный претендент на чемпионский пояс;
Маурисио Руффи: Бразильский ударник с тяжелым ударом, потерпел поражение в результате нокаута в первом раунде.
Анализ ММА: Эксперты о победе Сарукяна
Основные выводы международных экспертов и аналитиков единоборств:
Ударная техника базового борца: Еще раз доказано, что ударная техника Сарукяна в стойке, ранее полагавшегося в основном на партер и борьбу, вышла на самый высокий элитный уровень;
Тайминг и чувство дистанции: Нанесение удара локтем именно в момент психологического расслабления в конце раунда свидетельствует о высоком боевом интеллекте Армана;
Грубая ошибка Руффи в защите: Бразильский боец при сближении опустил руки и стал жертвой своей неподготовленности к клинчу;
Прямой путь к чемпионскому поясу: Такой показательный и быстрый нокаут заставит руководство UFC предоставить Сарукяну бой за титул в следующем поединке.
Этот страшный нокаут в Лос-Анджелесе стал настоящим мастер-классом, показавшим, что Арман Сарукян способен победить любого соперника в дивизионе в любом стиле.
А как вы думаете, сможет ли Арман Сарукян своим мастерством и быстрыми нокаутами свергнуть чемпиона легкого веса? Насколько серьезным ударом по продвижению Маурисио Руффи к вершинам UFC стало это поражение? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим резонансным обзором нокаута на турнире UFC 331 со всеми любителями ММА и друзьями!
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