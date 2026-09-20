UFC 331: Страшный нокаут от Сарукяна и молниеносная победа в 1-м раунде!

·4·Спорт
UFC 331: Страшный нокаут от Сарукяна и молниеносная победа в 1-м раунде!

В американском Лос-Анджелесе прошел один из самых долгожданных и бескомпромиссных турниров года по смешанным единоборствам — UFC 331. В статусе второго по значимости боя вечера (ко-маин евент) один из главных звезд легкого веса промоушена Арман Сарукян провел поединок против опасного бразильского нокаутера Маурисио Руффи. Хотя фанаты ожидали долгого и затяжного тактического противостояния, Сарукян решил вопрос уже в первые 5 минут.

За несколько секунд до окончания первого раунда Арман усилил агрессивный прессинг на соперника и мощным, точным ударом локтем с близкого расстояния отправил Руффи в глубокий нокаут. После этой яркой и молниеносной победы Сарукян в очередной раз доказал всему миру, что он является абсолютным претендентом номер один на чемпионский пояс.

Итак, какая тактика стояла за столь быстрым и хладнокровным финишем от Армана, в какой момент Руффи допустил ошибку и как этот успех повлияет на чемпионскую гонку в легком весе?

«Удар локтем на последних секундах и хладнокровный финиш»: Хроника боя

Подробности самого яркого поединка вечера в Лос-Анджелесе:

  • Разведка в первые минуты: В начале боя оба спортсмена удерживали дистанцию и через обмен ударами искали слабые места друг друга;

  • Резкое усиление прессинга: Ближе к концу раунда Сарукян взвинтил темп и прижал бразильского соперника к сетке октагона;

  • Решающий удар локтем: За считанные секунды до окончания 1-го раунда Арман неожиданно сократил дистанцию и нанес страшный удар локтем в челюсть соперника;

  • Глухой нокаут: После удара Руффи потерял равновесие и рухнул на настил, и рефери был вынужден немедленно остановить бой;

  • Победа в 1-м раунде: Арман Сарукян официально отпраздновал очередную важную победу нокаутом.

UFC 331: Официальный протокол и результат Ко-маин евент

Протокол главного боя, прошедшего в Лос-Анджелесе:

Турнир / Статус боя

Участники

Результат и способ завершения

Раунд и время

UFC 331 (Ко-маин евент)

Арман Сарукян — Маурисио Руффи

Победа Сарукяна нокаутом (удар локтем)

1-й раунд (в конце раунда)

  • Арман Сарукян: Звезда промоушена, один из лидеров легкого веса, главный претендент на чемпионский пояс;

  • Маурисио Руффи: Бразильский ударник с тяжелым ударом, потерпел поражение в результате нокаута в первом раунде.

Анализ ММА: Эксперты о победе Сарукяна

Основные выводы международных экспертов и аналитиков единоборств:

  • Ударная техника базового борца: Еще раз доказано, что ударная техника Сарукяна в стойке, ранее полагавшегося в основном на партер и борьбу, вышла на самый высокий элитный уровень;

  • Тайминг и чувство дистанции: Нанесение удара локтем именно в момент психологического расслабления в конце раунда свидетельствует о высоком боевом интеллекте Армана;

  • Грубая ошибка Руффи в защите: Бразильский боец при сближении опустил руки и стал жертвой своей неподготовленности к клинчу;

  • Прямой путь к чемпионскому поясу: Такой показательный и быстрый нокаут заставит руководство UFC предоставить Сарукяну бой за титул в следующем поединке.

Этот страшный нокаут в Лос-Анджелесе стал настоящим мастер-классом, показавшим, что Арман Сарукян способен победить любого соперника в дивизионе в любом стиле.

А как вы думаете, сможет ли Арман Сарукян своим мастерством и быстрыми нокаутами свергнуть чемпиона легкого веса? Насколько серьезным ударом по продвижению Маурисио Руффи к вершинам UFC стало это поражение? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим резонансным обзором нокаута на турнире UFC 331 со всеми любителями ММА и друзьями!

UFC 331Арман СарукянМаурисио РуффиЛос-Анджелес
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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