Дыхание Олимпиады в Самарканде: Узбекистан победил Турцию и Аргентину!

·27·Спорт
Дыхание Олимпиады в Самарканде: Узбекистан победил Турцию и Аргентину!

В древнем и вечно южном Самарканде, принимающем 46-ю Всемирную шахматную олимпиаду, завершились поединки 4-го тура. Главные сборные Узбекистана, уверенно шагающие на домашней арене только за золотыми медалями, продолжают радовать болельщиков. В центральном противостоянии среди мужчин наши действующие чемпионы одолели довольно опасную и грозную сборную Турции со счетом 2,5 : 1,5 — судьбу матча решила важная победа Нодирбека Якуббоева на 3-й доске.

Женская же сборная уверенно переиграла именитого представителя Латинской Америки — Аргентину со счетом 3:1, еще больше укрепив свои позиции в верхней части турнирной таблицы. Наряду с этим в напряженных противостояниях на аренах Самарканде приняли участие и наши вторые и третьи команды, защищающие честь Узбекистана.

И так, какая тактика стояла за трудными ничьими Нодирбека Абдусатторова и Жавохира Синдарова, как Тохиржонова и Омонова вырвали победу в составе женской сборной и как выглядит соотношение сил в Самарканде по итогам 4-го тура?

«Золотое очко Якуббоева и триумф женщин»: хроника 4-го тура

Самые жаркие и важные моменты баталий в Самарканде:

  • Бескомпромиссная борьба против Турции (2,5 : 1,5): На 1-й доске Нодирбек Абдусатторов сыграл вничью в сложной позиционной борьбе с турецким вундеркиндом Ягызом Кааном Эрдогмушем, на 2-й доске Жавохир Синдаров разошелся миром с Эдизом Гурелем; также поделил очки Шамсиддин Вохидов. Судьбу матча решил Нодирбеком Якуббоев, хладнокровно победивший на 3-й доске Вахапа Санала;

  • Победа женщин над Аргентиной (3:1): Если на 1-й доске Афруза Хамдамова и на 4-й доске Гульдона Каримова сыграли вничью, то Гулрухбегим Тохиржонова и Умида Омонова разгромили своих соперниц, записав в копилку команды еще 2 важнейших очка;

  • Борьба резервных команд: Мужская сборная «Узбекистан-3» разгромила Йемен со счетом 3,5 : 0,5. А «Узбекистан-2» с обидным счетом 1,5 : 2,5 уступил Новой Зеландии;

  • Результаты 2-й и 3-й женских команд: Кыргызская Республика обыграла «Узбекистан-2» со счетом 3:1, а «Узбекистан-3» сражался с Кубой до последних секунд и уступил со счетом 1,5 : 2,5.

Самаркандская шахматная олимпиада. Официальный протокол результатов 4-го тура

Полный протокол встреч с участием всех команд Узбекистана:

Соревнование / Категория

Матч

Итоговый счет

Результаты по доскам

Мужчины (Основная)

Узбекистан — Турция

2,5 : 1,5

Абдусатторов 0,5:0,5, Синдаров 0,5:0,5, Якуббоев 1:0, Вохидов 0,5:0,5

Мужчины (2-я команда)

Новая Зеландия — Узбекистан-2

2,5 : 1,5

Абдисалимов 0,5:0,5, Суяров 1:0, Нигматов 0:1, Бегмуратов 1:0*

Мужчины (3-я команда)

Узбекистан-3 — Йемен

3,5 : 0,5

Сайдалиев 0,5:0,5, Рахматуллаев 1:0, Абдурахмонов 1:0, Омонов 1:0

Женщины (Основная)

Узбекистан — Аргентина

3 : 1

Хамдамова 0,5:0,5, Тохиржонова 1:0, Омонова 1:0, Каримова 0,5:0,5

Женщины (2-я команда)

Узбекистан-2 — Кыргызская Республика

1 : 3

Якуббаева 1:0, Маликова 0:1, Салимова 0:1, Мансурова 0:1

Женщины (3-я команда)

Куба — Узбекистан-3

2,5 : 1,5

Актамова 0,5:0,5, Бобомуродова 1:0, Ахмедова 0:1, Шокиржонова 0:1

Тактический анализ: Мнения экспертов о выступлении наших сборных

Главные выводы международных гроссмейстеров и шахматных аналитиков:

  • Прагматичная командная стратегия: Мужская основная сборная против Турции не стала идти на лишний риск — на первых двух досках черными фигурами были зафиксированы надежные ничьи, а основное давление легло на плечи игравших белыми Якуббоева и Вохидова, и этот план сработал на все сто;

  • Хладнокровная техника Якуббоева: Мастерство Нодирбека Якуббоева в эндшпиле и позиционное давление принесли команде одну из важнейших побед на пути к чемпионству;

  • Атакующий стимул в женской сборной: Уверенные победы Тохиржоновой и Омоновой на средних досках свидетельствуют о правильном распределении лидерского баланса в команде;

  • Великая школа опыта для молодежи: Для наших молодых талантов в резервных командах это мировое первенство служит несравненным трамплином для повышения ответственности и мастерства.

Шахматные баталии в Самарканде с каждым днем приобретают все более ожесточенный характер, и основные составы Узбекистана уверенно продолжают гонку за медали.

А как вы думаете, сможет ли мужская сборная Узбекистана вновь завоевать чемпионство на проходящей дома Олимпиаде и удержать золотые медали? Как вы оцениваете шансы нашей женской команды войти в тройку сильнейших в этом году? Оставляйте свои аналитические мнения и прогнозы в комментариях и делитесь этими яркими результатами Самаркандской олимпиады со всеми любителями шахмат и вашими близкими!

Самаркандская шахматная олимпиадаНодирбек ЯкуббоевШахматная сборная УзбекистанаШахматная сборная Турции
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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