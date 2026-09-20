«Венеция» в тисках пенальти: «Лацио» одержал уверенную победу со счетом 2:0!

·25·Спорт
«Венеция» в тисках пенальти: «Лацио» одержал уверенную победу со счетом 2:0!

В рамках 5-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» в гостях обыграл аутсайдера лиги «Венецию», одержав важную и хладнокровную победу (2:0). Судьба матча, прошедшего в бескомпромиссной борьбе в первом тайме, решилась после перерыва: на 51-й минуте капитан «орлов» Маттиа Дзакканьи безупречно реализовал пенальти и открыл счет, а девять минут спустя Тижани Нослин поразил ворота соперника, закрепив преимущество.

Для хозяев же вечер обернулся настоящей неудачей — нападающий команды Йебоа не смог реализовать 11-метровый штрафной удар, упустив шанс возродить интригу. После этого успеха римляне довели количество своих очков до 11 и начали подниматься в турнирной таблице; «Венеция», имея в активе всего 1 очко, остается на самом дне соревнования.

И так, за счет каких тактических изменений «Лацио» полностью взял игру под свой контроль во втором тайме, стал ли промах «Венеции» с пенальти психологическим ударом и готовы ли римляне вернуться в зону еврокубков?

«Удар Дзакканьи и ошибка Йебоа»: Хроника матча в Венеции

Главные драматические моменты важного противостояния 5-го тура:

  • Хладнокровная точка от Маттиа Дзакканьи (51'): Назначенный в начале второго тайма пенальти капитан римлян реализовал точно, нарушив равновесие (0:1);

  • Второй удар от Тижани Нослина (60'): Не успели хозяева прийти в себя, как Нослин завершил быструю атаку красивым голом (0:2);

  • Упущенная возможность «Венеции»: Назначенный в пользу хозяев пенальти Йебоа не смог превратить в гол, и планы команды на камбэк рухнули;

  • Уверенные действия Мандаса: Голкипер «Лацио» в ключевых эпизодах сохранил ворота в неприкосновенности, внеся огромный вклад в победу;

  • Положение в таблице: «Лацио» с 11 очками поднялся на 11-е место, «Венеция» с 1 очком остается на 20-й строчке.

Официальный протокол матча «Венеция» — «Лацио»

Полный официальный протокол и составы 5-го тура Серии А:

Соревнование / Этап

Итоговый счет

Авторы голов

Важные события

Серия А, 5-й тур

Венеция 0 : 2 Лацио

Дзакканьи 51' (пен.), Нослин 60'

Йебоа не реализовал пенальти

  • Основной состав «Венеции»: Станкович, Шингтен, Морено, Хуан Жезус, Антуан, Зом, Перес, Коррейя (Саградо, 76), Хельгассон (Фанне, 73), Адамс (Рахмани, 73), Йебоа (Фернандес, 87);

  • Основной состав «Лацио»: Мандас, Флориани (Лаццари, 77), Шутало, Провистгор, Тавареш (Педраза, 84), Фраттези, Белахьярн, Тейлор (Гудмундссон, 77), Канчельери, Нослин (Пинамонти, 77), Дзакканьи (Исаксен, 87);

  • Разница в таблице: «Лацио» — 11 очков (11-е место) / «Венеция» — 1 очко (20-е место).

Тактический анализ: Мнения экспертов о победе «Лацио»

Итоги матча от обозревателей и экспертов итальянского футбола:

  • Динамика в центре поля: Связка Фраттези и Белахьярна во втором тайме резко взвинтила темп игры, зажав «Венецию» у собственной штрафной площади;

  • Натиск с флангов: Агрессивный прессинг Дзакканьи и Канчельери заставил оборону хозяев ошибаться и привел к назначению пенальти;

  • Неопытность «Венеции»: Потеря концентрации в решающие моменты и растранжиривание 11-метрового удара подчеркивают тяжелое положение аутсайдера в Серии А;

  • Стабильность римлян: Эта уверенная гостевая виктория дает «Лацио» мощный психологический толчок в стремлении к первой четверке.

Добытый в Венеции триумф со счетом 2:0 показал, что «Лацио» не намерен скатываться в кризис и не отказывается от своих высоких целей на сезон.

А как считаете вы, сможет ли «Лацио» после этой победы подняться в верхнюю часть турнирной таблицы и побороться за путевку в Лигу чемпионов? Способна ли «Венеция» с 1 очком спастись от вылета в Серии А? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь обзором этого матча чемпионата Италии со всеми любителями футбола и друзьями!

ЛациоВенецияМаттиа ДзакканьиСерия А 5-й тур
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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