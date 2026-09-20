В рамках 7-го тура испанской Ла Лиги лидер чемпионата «Барселона» в гостях одержала важную волевую победу над опасным соперником — «Севильей» (3:1). В напряженном поединке в Севилье хозяева поля открыли счет на 19-й минуте усилиями Фофана, шокировав каталонцев, однако бразильский лидер «сине-гранатовых» Рафинья устроил настоящий бенефис.

Вингер поразил ворота соперника на 22-й, 52-й и 69-й минутах, оформив хет-трик и доведя количество своих голов в чемпионате до 12. После этой победы, ставшей седьмой подряд, «Барселона» с 21 очком продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу; «Севилья», проигравшая на своем поле, осталась на 5-м месте с 13 очками.

Итак, за счет каких тактических изменений «Барселона», уступая 0:1, переломила ход игры, как такая результативность Рафиньи повлияет на гонку за «Золотой мяч» и начали ли каталонцы решать вопрос чемпионства уже в начале сезона?

«Хет-трик Рафиньи и камбэк 1:3»: хроника противостояния в Севилье

Ключевые события центрального матча 7-го тура:

Молниеносный удар Фофана (19'): Хозяева провели быструю атаку, открыли счет и застали врасплох оборону «Барселоны» (1:0);

Быстрый ответ Рафиньи (22'): Всего через три минуты после пропущенного гола бразильский форвард восстановил равновесие (1:1);

Превосходство после перерыва (52'): В начале второго тайма Рафинья оформил дубль и вывел каталонцев вперед (1:2);

Хет-трик и финальная точка (69'): Герой встречи на 69-й минуте забил третий мяч, положив конец всем надеждам «Севильи» (1:3);

Стопроцентный результат: 7 туров, 7 побед и 21 набранное очко — «Барселона» продолжает сезон безупречно.

Официальный протокол матча «Севилья» — «Барселона»

Полный протокол и составы команд в матче 7-го тура Ла Лиги:

Турнир / Этап Итоговый счет Авторы голов Очки и место в таблице Ла Лига, 7-й тур Севилья 1 : 3 Барселона Фофана 19' — Рафинья 22', 52', 69' «Барселона» — 21 очко (1-е место) / «Севилья» — 13 очков (5-е место)

Основной состав «Севильи»: Влаходимос, Иглесиас, Санганте (Кармона, 68), Суасо, Агуме, Фофана (А.Гонсалес, 78), Сьерра (Гуриди, 78), Кочорашвили (Ромеро, 68), Корреа, Робби Юр;

Основной состав «Барселоны»: Ливакович, Эрик Гарсия, Кубарси, Кристенсен (Жерар Мартин, 59), Канселу, Родри (Берналь, 86), Фермин Лопес (Ольмо, 76), Педри, Гордон (Габриэл Жезус, 86), Рафинья (Адейеми, 76), Ямаль.

Тактический анализ: Эксперты О доминировании«Барселоны»

Выводы футбольных аналитиков и спортивных обозревателей Испании:

Рафинья — настоящий лидер: Бразильский вингер забил 12 голов в 7 турах Ла Лиги, демонстрируя лучшую форму в своей карьере и становясь неразрешимой проблемой для защитников соперника;

Контроль в центре поля: Тандем Родри и Педри полностью взял под контроль мяч, регулярно снабжая опасными передачами Ямаля и Гордона на флангах;

Физическая усталость «Севильи»: К середине второго тайма хозяева не выдержали высокого прессинга каталонцев и допустили грубые тактические просчеты у своей штрафной площади;

Чемпионский план: На фоне потери очков конкурентами, «Барселона», набрав 21 очко, заложила прочный фундамент уже в начале сезона.

Волевая игра в Севилье и голы Рафиньи еще раз доказали, что«Барселона» является главным фаворитом во всех турнирах текущего сезона.

Как вы считаете, сможет ли Рафинья, забив 12 голов за 7 туров, стать лучшим бомбардиром Ла Лиги и обладателем «Золотой бутсы» по итогам сезона? Найдется ли клуб, способный остановить идеальную серию «Барселоны» из 21 очка за 7 туров? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этого яркого противостояния чемпионата Испании со всеми любителями футбола и близкими!