Хет-трик Рафиньи в Севилье: «Барселона» лидирует с 21 очком

·25·Спорт
Хет-трик Рафиньи в Севилье: «Барселона» лидирует с 21 очком

В рамках 7-го тура испанской Ла Лиги лидер чемпионата «Барселона» в гостях одержала важную волевую победу над опасным соперником — «Севильей» (3:1). В напряженном поединке в Севилье хозяева поля открыли счет на 19-й минуте усилиями Фофана, шокировав каталонцев, однако бразильский лидер «сине-гранатовых» Рафинья устроил настоящий бенефис.

Вингер поразил ворота соперника на 22-й, 52-й и 69-й минутах, оформив хет-трик и доведя количество своих голов в чемпионате до 12. После этой победы, ставшей седьмой подряд, «Барселона» с 21 очком продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу; «Севилья», проигравшая на своем поле, осталась на 5-м месте с 13 очками.

Итак, за счет каких тактических изменений «Барселона», уступая 0:1, переломила ход игры, как такая результативность Рафиньи повлияет на гонку за «Золотой мяч» и начали ли каталонцы решать вопрос чемпионства уже в начале сезона?

«Хет-трик Рафиньи и камбэк 1:3»: хроника противостояния в Севилье

Ключевые события центрального матча 7-го тура:

  • Молниеносный удар Фофана (19'): Хозяева провели быструю атаку, открыли счет и застали врасплох оборону «Барселоны» (1:0);

  • Быстрый ответ Рафиньи (22'): Всего через три минуты после пропущенного гола бразильский форвард восстановил равновесие (1:1);

  • Превосходство после перерыва (52'): В начале второго тайма Рафинья оформил дубль и вывел каталонцев вперед (1:2);

  • Хет-трик и финальная точка (69'): Герой встречи на 69-й минуте забил третий мяч, положив конец всем надеждам «Севильи» (1:3);

  • Стопроцентный результат: 7 туров, 7 побед и 21 набранное очко — «Барселона» продолжает сезон безупречно.

Официальный протокол матча «Севилья» — «Барселона»

Полный протокол и составы команд в матче 7-го тура Ла Лиги:

Турнир / Этап

Итоговый счет

Авторы голов

Очки и место в таблице

Ла Лига, 7-й тур

Севилья 1 : 3 Барселона

Фофана 19' — Рафинья 22', 52', 69'

«Барселона» — 21 очко (1-е место) / «Севилья» — 13 очков (5-е место)

  • Основной состав «Севильи»: Влаходимос, Иглесиас, Санганте (Кармона, 68), Суасо, Агуме, Фофана (А.Гонсалес, 78), Сьерра (Гуриди, 78), Кочорашвили (Ромеро, 68), Корреа, Робби Юр;

  • Основной состав «Барселоны»: Ливакович, Эрик Гарсия, Кубарси, Кристенсен (Жерар Мартин, 59), Канселу, Родри (Берналь, 86), Фермин Лопес (Ольмо, 76), Педри, Гордон (Габриэл Жезус, 86), Рафинья (Адейеми, 76), Ямаль.

Тактический анализ: Эксперты О доминировании«Барселоны»

Выводы футбольных аналитиков и спортивных обозревателей Испании:

  • Рафинья — настоящий лидер: Бразильский вингер забил 12 голов в 7 турах Ла Лиги, демонстрируя лучшую форму в своей карьере и становясь неразрешимой проблемой для защитников соперника;

  • Контроль в центре поля: Тандем Родри и Педри полностью взял под контроль мяч, регулярно снабжая опасными передачами Ямаля и Гордона на флангах;

  • Физическая усталость «Севильи»: К середине второго тайма хозяева не выдержали высокого прессинга каталонцев и допустили грубые тактические просчеты у своей штрафной площади;

  • Чемпионский план: На фоне потери очков конкурентами, «Барселона», набрав 21 очко, заложила прочный фундамент уже в начале сезона.

Волевая игра в Севилье и голы Рафиньи еще раз доказали, что«Барселона» является главным фаворитом во всех турнирах текущего сезона.

Как вы считаете, сможет ли Рафинья, забив 12 голов за 7 туров, стать лучшим бомбардиром Ла Лиги и обладателем «Золотой бутсы» по итогам сезона? Найдется ли клуб, способный остановить идеальную серию «Барселоны» из 21 очка за 7 туров? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этого яркого противостояния чемпионата Испании со всеми любителями футбола и близкими!

БарселонаСевильяЛа ЛигаРафиньяФутбол
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

UFC 331: Страшный нокаут от Сарукяна и молниеносная победа в 1-м раунде!UFC 331: Страшный нокаут от Сарукяна и молниеносная победа в 1-м раунде!Сегодня, 09:11Дыхание Олимпиады в Самарканде: Узбекистан победил Турцию и Аргентину!Дыхание Олимпиады в Самарканде: Узбекистан победил Турцию и Аргентину!Сегодня, 09:05«Венеция» в тисках пенальти: «Лацио» одержал уверенную победу со счетом 2:0!«Венеция» в тисках пенальти: «Лацио» одержал уверенную победу со счетом 2:0!Сегодня, 09:00Победа вдесятером и секрет Ойбека Бозарова!: Таджиев после драматичного матча в МубарекеПобеда вдесятером и секрет Ойбека Бозарова!: Таджиев после драматичного матча в МубарекеСегодня, 08:53Шок в Трабзоне: хет-трик Салаха и разгром чемпиона со счетом 4:0!Шок в Трабзоне: хет-трик Салаха и разгром чемпиона со счетом 4:0!Сегодня, 08:44«Рома» упустила победу со счетом 2:0 в матче с «Интером»«Рома» упустила победу со счетом 2:0 в матче с «Интером»Сегодня, 08:36
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым