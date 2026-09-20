В Бразилии младенцы выпал из колыбели и получил травму (видео)
В Бразилии появились сообщения о неприятном инциденте, произошедшем из-за падения младенца из колыбели. Видео, запечатлевшее этот момент, распространилось в социальных сетях.
Согласно информации из соцсетей, в момент происшествия мать ребенка отвлеклась на телефон. В этот момент младенец выпал из колыбели и получил травму лба.
Сообщается, что на место травмы у ребенка наложили швы. Также отмечается, что после падения у младенца наблюдались судороги.
Поступила информация о том, что ребенку была оказана медицинская помощь, после чего его состояние улучшилось.
Видеозапись инцидента была опубликована на странице в Instagram, посвященной бразильскому городу Натал.
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