В Ормузском проливе затонуло судно: появились кадры плавающих в воде тысяч iPhone и парфюмерии

·84·Мир
В Ормузском проливе затонуло судно: появились кадры плавающих в воде тысяч iPhone и парфюмерии

В имеющем стратегическое значение Ормузском проливе произошел очередной серьезный инцидент. По имеющимся данным, иранская сторона нанесла удар по крупному грузовому контейнеровозу, принадлежащему Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).

Сообщается, что причиной инцидента стало нарушение данным судном правил безопасности судоходства и игнорирование полученных предупреждений. В результате нападения на судне вспыхнул сильный пожар, и в конце концов оно пошло ко дну.

Экипаж спасен, а судно сгорело и затонуло

Фото- и видеоматериалы с места происшествия отражают масштабы ситуации:

  • Процесс пожара и затопления: Из верхней части огромного судна, до отказа забитого контейнерами, поднимался густой черный дым, вскоре оно завалилось на бок и затонуло;

  • Спасение экипажа: После нападения члены экипажа на борту судна были своевременно эвакуированы и полностью спасены.

Ценный груз на поверхности моря: Тысячи iPhone и парфюмерии

В результате затопления судна некоторые из огромных железных контейнеров на борту открылись или были повреждены, и находившийся внутри груз всплыл на поверхность моря:

  • Дорогие смартфоны и парфюмерия: На поверхности воды плавают тысячи разбросанных телефонов iPhone и парфюмерии дорогих брендов;

  • Движение местных лодок: Как видно на снимках, прибывшие на место происшествия десятки небольших моторных лодок и людей принялись собирать груз с поверхности воды, в частности коробки с парфюмериями;

  • Контейнеры в открытом море: Некоторые крупные контейнеры все еще плавают на поверхности моря наполовину затопленными.

Подобные резкие столкновения в Ормузском проливе, который считается главной артерией мировых нефтяных и торговых путей, могут создать серьезную угрозу безопасности региональных грузоперевозок.

Ормузский проливИранОбъединенные Арабские ЭмиратыТысячи iPhone
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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