Единственный в мире ядовитый примат, считавшийся исчезнувшим почти целое столетие, заново обнаружен в Индонезии

·107·Мир
Единственный в мире ядовитый примат, считавшийся исчезнувшим почти целое столетие, заново обнаружен в Индонезии

На индонезийском острове Банка вновь подтверждено существование редкого примата — бангкийского медленного лори, который почти век оставался вне поля зрения ученых. Это ночное крошечное животное входит в число видов с высоким риском исчезновения. Об этом сообщил журнал Пеопле со ссылкой на данные организации Ре:вилд.

Последние научные записи об этом виде датируются 1930-ми годами, и специалисты опасались, что его представители в дикой природе могли полностью исчезнуть.

Однако сотрудники индонезийского Центра спасения диких животных «Алоби» выяснили, что местные жители регулярно сталкиваются с этими животными. В период с 2015 по 2025 годы поступали сообщения о нахождении медленных лори во дворах, садах, обочинах дорог и на линиях электропередач. За десять лет было спасено более 90 животных, 86 из которых выпущены в охраняемые леса. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Спиксиана.

Банкский медленный лори впервые был описан в 1906 году, а в 2013 году признан отдельным видом. Они обитают на деревьях и принадлежат к группе медленных лори — единственных в мире ядовитых приматов.

Главными врагами вида являются вырубка лесов, добыча олова, плантации пальмового масла и незаконная торговля. Теперь ученые планируют точно подсчитать численность животных и заняться защитой среды их обитания.

бангкийский медленный лориRe:wildИндонезияSpixiana
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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