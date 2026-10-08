Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной

На фоне острого конфликта между капитаном национальной сборной Португалии Криштиану Роналду и главным тренером Жорже Жезушем члены семьи футбоста также начали высказываться на эту болезненную тему. Мать 41-летней легенды Долореш Авейру в интервью влиятельному португальскому изданию А Бола не стала скрывать, сколь тяжелым ударом для их семьи стал уход ее сына из расположения сборной.

Поделившись материнскими переживаниями, Авейру выразила уверенность, что это испытание останется позади и восторжествует справедливость.

«Я немного поплакала»: Материнская любовь и слезы

Долореш Авейру подчеркнула в своем заявлении для прессы, что произошедшее глубоко опечалило ее:

Внутренние переживания: «Эта ситуация очень сильно на меня повлияла, мне было искренне больно видеть состояние сына», — говорит мать футболиста;

Облегчение со слезами: «Честно говоря, я немного поплакала. Это тоже полезно — человек должен давать выход эмоциям. Мы обязаны всё это преодолеть»;

Упование на Всевышнего: Авейру выразила твердую уверенность в том, что ничего плохого не случится, и Всевышний всегда оберегает Криштиану.

«Он мог уйти через парадный вход с высоко поднятой головой»

Было отмечено, что прощание Роналду с лагерем сборной далось тяжело не только в спортивном, но и в психологическом плане:

Запасной выход: По словам Авейру, благодаря своим великим заслугам перед национальной командой Криштиану всецело заслуживал покинуть расположение через парадный вход, с большим уважением;

Избегая шумихи: Однако звездный форвард предпочел покинуть базу через черный ход, чтобы избежать лишней шумихи и объективов камер;

Неоцененная преданность: Эти слова матери показали, что отношение руководства сборной и тренерского штаба к своему капитану оставило тяжелый осадок и у членов семьи.

Корень конфликта: спор 27 сентября и скамейка запасных

Уход Криштиану Роналду из национальной команды был вызван драматическим противостоянием с Норвегией в рамках Лиги наций:

Оставлен в запасе: Главный тренер Жорже Жезуш принял решение не выпускать 41-летнего форварда на поле в победном матче со счетом 2:1;

Нарушение договоренностей: Роналду не смог принять это решение, покинул базу и обвинил тренера в том, что тот на пресс-конференции опроверг их личные договоренности;

Молчание одноклубников: Ранее сообщалось, что никто из футболистов сборной не стал реагировать на скандальный пост Роналду, предпочтя остаться нейтральными.

Искреннее и полное переживаний заявление Долореш Авейру в очередной раз продемонстрировало, в каком водовороте психологического давления и эмоций оказывается живая легенда современного футбола на закате своей карьеры.