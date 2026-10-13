Ночной звонок матери привел к конфликту: парень осужден на 16 лет

В Ханкинском районе Хорезмской области конфликт матери с одноклассниками закончился трагедией. 21-летний парень во время ссоры в чайхане лишил жизни человека. По приговору суда он был приговорен к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщает издание «Daryo» со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что инцидент произошел 9 апреля текущего года. В тот день около 21:00 мужчина по имени М.П. позвонил своей однокласснице Н. и попросил ее собрать других одноклассниц и прийти в чайхану.

Услышав этот разговор, сын женщины И.К. разозлился и выхватил телефон из рук матери. Он спросил мужчину, почему тот звонит его матери в столь позднее время. В результате между ними возник спор.

В своих показаниях в суде И.К. заявил, что во время телефонного разговора М.П. оскорбил его самого и его родителей.

После этого парень узнал местонахождение мужчины и вместе с отцом отправился в указанную чайхану. Там М.П. и трое его одноклассников вышли на улицу.

Когда И.К. обсуждал ситуацию со знакомым ему Ш., М.П. подошел сзади и начал душить его. Во время борьбы они упали на землю. Увидев, что нападают и на его отца, И.К. посадил его в машину и увез. После того как в их автомобиль полетели камни, а по дверям начали бить ногами, парень отвез отца домой.

Однако на этом он не остановился. Оставив отца дома, И.К. решил вернуться в чайхану. Примерно в 22:00 он взял в долг кухонный нож в местном магазине и направился на место происшествия.

Придя в чайхану во второй раз, парень позвонил М.П. и потребовал выйти. Когда они вышли на улицу, покойный М.Х. попытался остановить конфликт и разнять их.

И.К. заявил, что его конфликт касается только М.П., и потребовал извинений за действия во время предыдущей встречи. Однако спор продолжился.

Согласно показаниям подсудимого, М.Х. начал оскорблять его и его родителей. После этого И.К., заявив, что не смог себя контролировать, ударил его ножом в грудь.

В результате М.Х. скончался на месте происшествия. Затем И.К. попытался ударить ножом и М.П., но из-за того, что лезвие ножа сломалось, тот отделался легкими телесными повреждениями.

В суде обвиняемый заявил, что взял нож в целях самообороны, никого убивать не хотел, а события произошли в состоянии сильного душевного волнения.

Багатский районный суд по уголовным делам признал И.К. виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 2 статьи 97 и пунктом «а» части 2 статьи 25, 97 Уголовного кодекса.

Согласно приговору суда, путем частичного сложения наказаний ему назначено окончательное наказание в виде 16 лет лишения свободы.