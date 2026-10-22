В Вьетнаме опасный способ доставки детей в школу

·75·Мир
В Вьетнаме опасный способ доставки детей в школу

В вьетнамской деревне Хой Ха родителям приходится ежедневно переправляться через опасную реку, чтобы дети могли добраться до школы. Они сажают своих детей в полиэтиленовые пакеты и переносят их на другой берег реки с сильным течением.

Особенно сложной ситуация становится в сезон дождей. Из-за поднявшегося уровня воды и усиления течения реки использование простейших бамбуковых мостов становится опасным. В результате родители прибегают к другим, крайне рискованным способам, чтобы обеспечить доставку детей в школу.

Эта картина наглядно показывает, с какими трудностями сталкиваются семьи, проживающие в отдаленных районах, ради получения образования своими детьми. Простой поход в школу превращается в опасное испытание как для детей, так и для их родителей.

В такой ситуации крайне важно возведение безопасных мостов и удобных дорог. Ведь каждый ребенок должен иметь возможность получать образование, не подвергая свою жизнь опасности.

ВьетнамХой Хасистема образованияпроблемы инфраструктуры
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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