Ожидается новый визит Бурака Озчивита в Ташкент

Турецкий актер Бурак Озчивит снова приедет в Узбекистан. Как сообщает Bravo Orchestra, 19 ноября артист примет участие в специальном шоу с участием оркестра на сцене «Humo Arena» в Ташкенте.

Ожидается, что в музыкально-театрализованном представлении под названием BURAK IN BRAVO ORCHESTRA гармонично соудутся живое исполнение оркестра, музыка из кинематографа и актерские выступления. По словам организаторов, на этот раз Бурак Озчивит не ограничится лишь встречей с поклонниками, а станет полноправным участником сценического шоу.

В ходе мероприятия планируется звучание знакомых по турецким сериалам и фильмам музыкальных произведений, а сам актер предстанет в различных сценических образах. Это позволит зрителям увидеть его в непривычном формате.

Напомним, что в мае 2026 года Бурак Озчивит уже приезжал в Ташкент и выступал на сцене Национального дворца киноискусства Узбекистана со спектаклем «Самая красивая девушка Стамбула». На этот раз актер предстанет перед зрителями на одной из крупнейших арен столицы — «Humo Arena» совместно с Bravo Orchestra.

Мероприятие запланировано на 19 ноября в 19:00. Билеты поступили в продажу.