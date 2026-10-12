Абдусатторов сделал сенсационное признание перед чемпионским матчем Синдарова

·49·Спорт
Абдусатторов сделал сенсационное признание перед чемпионским матчем Синдарова

Известный узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов дал неожиданное и поразительное интервью прессе перед историческим матчем за шахматную корону своего товарища по национальной сборной Жавохира Синдарова против индийца Гукеша Доммараджу. В беседе с изданием УзЧесс Абдусатторов поставил Синдарова в один ряд с величайшими легендами в истории шахмат, открыто признав его природный талант и влияние, которое тот оказал на него самого.

Это признание, удивившее любителей шахмат, показывает, насколько высок уровень дружбы и спортивной конкуренции между двумя узбекскими звездами.

«На уровне Каспарова»: высокая оценка от Абдусатторова

Нодирбек, остановившись на уникальном даровании своего соратника, высказал следующие важные мысли:

  • «Талантливее меня»: «Мы очень хорошо знаем потенциал Жавохира. Он обладает огромным талантом, и я не ошибусь, если скажу, что он даже талантливее меня. До 2021–2022 годов он не уделял шахматам много времени, занимался и другими делами», — сказал Абдусатторов;

  • В числе 5 лучших за все времена: «По моему мнению, Синдаров входит в пярку самых талантливых шахматистов в истории — наравне с Гарри Каспаровым и другими великими мастерами. По таланту он ни в чем им не уступает. Просто долгие годы он не мог полностью раскрыть свой потенциал, оставаясь немного в тени».

«Он опередил меня, и у меня открылось второе дыхание»

Гроссмейстер искренне рассказал о трудностях в собственной карьере и о том, какую силу придал ему успех Жавохира:

  • Рубеж в 2700 и Турнир претендентов: Абдусатторов напомнил, что в 2022 году первым преодолел отметку в 2700 пунктов рейтинга и до 2025 года находился в мировой элите: «Однако выйти на стадию Турнира претендентов мне было не суждено. Сначала мешал юный возраст, а затем — нехватка опыта»;

  • Лидерство Синдарова: «Много лет я шел на шаг впереди Жавохира. Теперь же он опередил меня и первым достиг этой вершины. Его череда побед словно открыла у меня второе дыхание»;

  • Источник новой уверенности: «Жавохир на деле показал, что это возможно, проложил путь и укрепил мою уверенность в себе. Сейчас он впереди, а я иду по его следам».

Безусловно, такая колоссальная поддержка и высокая оценка со стороны лидера сборной накануне борьбы за шахматную корону против Гукеша Доммараджу придадут Жавохиру Синдарову дополнительное психологическое преимущество на пути к мировому первенству.

Нодирбек АбдусатторовЖавохир СиндаровГукеш ДоммараджуUzChess
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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