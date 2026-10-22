Инцидент в Мекке: появились новые сведения о паре из Бангладеш

·262·Мир
Инцидент в Мекке: появились новые сведения о паре из Бангладеш

Инцидент, связанный с мечетью Аль-Харам в городе Мекка в Саудовской Аравии, привлек внимание общественности. На фоне новостей об инциденте и обсуждений в социальных сетях появились новые данные о двух гражданах Бангладеш. Согласно сообщениям СМИ, их родители заявили, что эти два человека не состоят в браке.

Эта информация добавила новый аспект к дискуссиям вокруг происшествия. Хотя в первоначальных сообщениях они упоминались как муж и жена, мнения, высказанные их близкими, показывают необходимость внести ясность в эти сведения.

Кроме того, утверждается, что фотография, распространившаяся в социальных сетях в связи с инцидентом, также не принадлежит этим двум гражданам. Это означает, что не всю информацию, распространяемую в интернете о происшествии, можно принимать как подтвержденный факт.

МеккаМасджид аль-ХарамСаудовская Аравия
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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