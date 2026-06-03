Coinbase инвестировала в ЭТФ-фонд ПроШарес для стейблкоинов

Криптобиржа Coinbase инвестировала в фонд денежного рынка компании ПроШарес, ориентированный на стейблкоины. Компания выражает уверенность в росте спроса на активы, обеспечивающие привязанные к доллару токены, в рамках принятого в США закона ГЭНИУС Акт. Во вторник Coinbase (КОИН) не раскрыла объем инвестиций в фонд ПроШарес ГЭНИУС Моней Маркет ЭТФ (ИКММ). Об этом сообщает Коинтелеграф.ком .

Согласно закону ГЭНИУС Акт, эмитенты стейблкоинов обязаны обеспечивать свои токены высоколиквидными активами, такими как наличные средства, банковские депозиты и краткосрочные казначейские облигации США. Фонд ИКММ предоставляет доступ к этим видам резервных активов через структуру биржевого фонда. Запущенный в феврале фонд инвестирует исключительно в казначейские ценные бумаги США со сроком погашения 93 дня или менее.

По словам представителей Coinbase, данная инвестиция полностью соответствует бизнесу компании в сфере стейблкоинов и операциям по управлению денежными средствами. Являясь одним из ключевых инфраструктурных провайдеров для стейблкоина USDC от Circle, Coinbase заинтересована в расширении пула регулируемых и ликвидных инвестиционных инструментов.

Одновременно законодатели США обсуждают законопроект КЛАРИТЙ Акт, регулирующий рынок цифровых активов. Данный документ направлен на установление правил для крипторынков и определение роли федеральных регуляторов. Директор Coinbase по политике Фарьяр Ширзад назвал законопроект КЛАРИТЙ Акт крупнейшей финансовой реформой после закона Додда-Франка.

Однако банковский сектор выступает против данного законопроекта. В частности, глава JPMorgan Джейми Даймон заявил, что разрешение криптокомпаниям выплачивать проценты по остаткам стейблкоинов создаст неравные условия конкуренции между банками и компаниями в сфере цифровых активов. В настоящее время в Сенате США продолжаются жаркие дебаты по этим вопросам.