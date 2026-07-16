В махаллях станет больше «семей-миллионеров»: объявлена новая система для банкиров

·17·Экономика
В махаллях станет больше «семей-миллионеров»: объявлена новая система для банкиров

На видеоселекторном совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева, состоявшемся 16 июля, были объявлены очередные революционные реформы по развитию предпринимательства в махаллях и повышению доходов населения. Основное внимание в этот раз было уделено коренному изменению стиля работы махаллинских банкиров и предоставлению им широких финансовых возможностей.

Zamin.uz представляет самые важные новшества, определенные на этом совещании, и новую систему работы в разрезе махаллей.

Успешный опыт: бизнес над дренажными каналами и гостевые дома

На совещании глава государства особо отметил положительный опыт, который уже дает высокие результаты в некоторых регионах:

  • Ангорский район, махалля «Янгиабод»: Здесь 2 километра дренажного канала были перекрыты, а на их месте запущено 110 объектов сервиса. В результате 1 тысяча 225 граждан, проживающих вокруг махалли, получили постоянные рабочие места и источники дохода.

  • Арнасайский район, махалля «Бахтли»: По инициативе махаллинского банкира 20 домохозяйствам были выделены льготные кредиты по 50 миллионов сумов, на которые были организованы современные гостевые дома. Каждая из этих семей уже за один сезон смогла получить до 100 миллионов сумов чистой прибыли. Вдохновившись этим успехом, еще 80 семей приступили к открытию аналогичных гостевых домов.

Как будут работать махаллинские банкиры? Этапы новой системы

Теперь банки должны определять уникальную «точку роста» каждой махалли, находить инициативных предпринимателей и увеличивать количество полезных проектов. Отныне, чтобы снизить чрезмерную нагрузку, за одним махаллинским банкиром будет закреплено не более трех махаллей.

Для эффективного внедрения новой системы в практику будут реализованы следующие последовательные этапы:

  1. Отбор новых кадров: в течение 2 недель.

Из числа инициативных, современно мыслящих выпускников вузов и молодых специалистов будут отобраны 400 новых махаллинских банкиров.

  1. Повышение практического опыта: в течение 1 месяца.

Отобранные молодые кадры будут направлены в самые передовые и образцовые махалли, где они на практике изучат секреты ведения успешных проектов.

  1. Финансирование проектов: начиная с 1 августа.

Банкиры начнут напрямую использовать дополнительные 2 триллиона сумов льготных ресурсов, выделенных на проекты семейного предпринимательства, для эффективных проектов, которые они сами найдут.

  1. KPI и исполнение конкретных заказов: до конца года.

Для банкиров будут установлены четкие показатели KPI по развитию предпринимательства, созданию рабочих мест и увеличению доходов населения. Хокимы и председатели махаллей будут давать им конкретные заказы.

Льготные кредиты и цепочка «От выращивания до продажи»

На совещании для создания еще больших удобств населению были объявлены финансовые льготы и новые агропромышленные цепочки:

Снижены процентные ставки по кредитам: В текущем году на проекты семейного предпринимательства выделено дополнительно 2 триллиона сумов льготных средств. При этом для махаллей в «тяжелом» положении кредитная ставка снижена с 17,5 до 12 процентов.

В прошлом году при участии 9 государственных банков в махаллях были созданы специальные компании «Agrostar» для развития агропромышленности. Теперь госбанки будут не только специализировать махалли, но и, привлекая эти компании, выстраивать полноценную систему.

При этом в махаллях будет создана целостная цепочка «выращивание – переработка – хранение – упаковка – продажа». На основе этой новой программы в течение месяца практическая работа начнется в 1 тысяче махаллей по всей республике.

Шавкат МирзиёевАнгорАрнасайZamin.uz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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