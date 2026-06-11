На 12 июня прогнозируется снижение курса доллара

·41·Экономика
На 12 июня прогнозируется снижение курса доллара

На 12 июня прогнозируется снижение курса доллара примерно на 33–34 сума. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• Инфинбанк — 12 050 сумов.
• Анорбанк — 12 045 сумов.
• Асакабанк — 12 040 сумов.
• НБУ — 12 040 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

• Хаётбанк — 12 080 сумов.
• Халк банк — 12 080 сумов.
• Даврбанк — 12 080 сумов.
• Октобанк — 12 090 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

ВалютаКурс доллараУзбекистанФинансыБанки
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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