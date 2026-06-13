Стейблкоины не смогли изменить финансовую систему: они стали просто цифровыми наличными

·0·Экономика
Стейблкоины не смогли изменить финансовую систему: они стали просто цифровыми наличными

Стейблкоины — один из самых успешных проектов в мире криптовалют, ставший базовым долларовым уровнем для торговли, обеспечения залогов и расчетов. Однако они расширились не как капитал, а исключительно как денежная единица. В настоящее время в стейблкоинах хранится около 315 миллиардов долларов, но большая часть этих средств по-прежнему выполняет функцию обычных цифровых наличных. Об этом сообщает Coindesk.ком сообщает .

Эти активы лежат без движения на кошельках, биржах и в корпоративных казначействах. Несмотря на легкость их перемещения, они практически не приносят экономической выгоды. Мы оцифровали доллары, но не смогли заставить их работать. Для сектора, стремящегося к эффективности, это является серьезным недостатком.

В традиционной финансовой системе простаивающие наличные средства — это временное явление, а не долгосрочная стратегия. Крупные институты направляют свои балансы в фонды денежного рынка и кредитные рынки для получения дохода и повышения эффективности капитала. Бездействие сотен миллиардов долларов в криптомире рассматривается не как преимущество системы, а как её ошибка (баг).

СтейблкоинКриптовалютаИнвестицииБлокчейнФинансы
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Laylo
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