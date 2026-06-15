Объявлены курсы валют на 16 июня

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 16 июня 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 1,98 сума и составил 11 979,83 сума.

• Евро подорожал на 25,26 сума и составил 13 904,99 сума.

• Российский рубль подешевел на 0,14 сума и составил 164,99 сума.

• Фунт стерлингов подорожал на 4,53 сума и составил 16 085,32 сума.

• Японская иена подешевела на 0,04 сума и составила 74,82 сума.

• Швейцарский франк подорожал на 41,17 сума и составил 15 103,16 сума.

• Китайский юань подорожал на 0,83 сума и составил 1 772,92 сума.