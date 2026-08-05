На 6 августа прогнозируется снижение курса доллара
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• Asia Alliance Bank — 11 940 сумов.
• Agrobank — 11 980 сумов.
Курс доллара, действующий 6 августа, прогнозируется ниже на 62–63 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучшие курсы при продаже долларов банкам:
• Asia Alliance Bank — 11 940 сумов.
• MKBank — 11 940 сумов.
• UniversalBank — 11 940 сумов.
• Asakabank — 11 930 сумов.
• NBU — 11 930 сумов.
Лучшие курсы при покупке долларов у банков:
• Agrobank — 11 980 сумов.
• NBU — 11 990 сумов.
• Hayot Bank — 11 990 сумов.
• Poytaxt Bank — 11 990 сумов.
• Davr Bank — 11 990 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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