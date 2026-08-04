На 5 августа объявлены курсы валют
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• Евро подешевел на 72,35 сума и снизился до 13 743,10 сума.
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 5 августа 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 47,25 сума и снизился до 11 942,21 сума.
• Евро подешевел на 72,35 сума и снизился до 13 743,10 сума.
• Российский рубль подешевел на 2,06 сума и снизился до 147,42 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 74,3 сума и снизился до 16 051,52 сума.
• Японская иена подешевела на 0,69 сума и снизилась до 75,63 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 82,1 сума и снизился до 14 739,83 сума.
• Китайский юань подешевел на 7,24 сума и снизился до 1 768,27 сума.
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