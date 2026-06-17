Kalshi и СтарКомплианке создали систему против инсайдерской торговли на рынках предсказаний

Ведущая американская платформа рынков предсказаний Kalshi и поставщик программного обеспечения СтарКомплианке запустили новую систему мониторинга, предназначенную для контроля торговой деятельности сотрудников финансовых компаний. Данное партнерство реализуется на фоне роста случаев инсайдерской торговли — получения незаконной прибыли с использованием конфиденциальной информации — на рынках предсказаний. Новая платформа призвана обеспечить прозрачность и повысить соответствие требованиям регулирующих органов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в материале.

По данным иксбт.ком, эта система автоматически выявляет подозрительные действия, анализируя объемы транзакций сотрудников, торговые стратегии, категории рынков и активность в рабочее время. Платформа СтарКомплианке теперь позволяет отслеживать не только традиционные ценные бумаги и цифровые активы, но и контракты на предсказания, заключаемые через Kalshi. Это дает финансовым институтам возможность централизованно контролировать деятельность своих сотрудников в on-chain и офф-чаин средах.

Конфликты вокруг инсайдерской торговли и правовое давление

Запуск нового инструмента мониторинга не случаен. Недавно общественное внимание привлек судебный процесс над сержантом армии США Ганноном Кеном Ван Дайком. Прокуратура обвиняет его в получении прибыли более 400 тысяч УСД на платформе Polymarket, используя секретные данные о военной операции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Подобные случаи усилили дискуссии о необходимости регулирования рынков предсказаний.

На сегодняшний день как минимум 11 штатов США предпринимают правовые меры против таких платформ, как Kalshi и Polymarket. Основной предмет спора вращается вокруг вопроса: следует ли рассматривать эти контракты на события (евент контрактс) как азартные игры или как деривативы, регулируемые CFTC (Комиссией по торговле товарными фьючерсами). Например, штат Невада временно приостановил деятельность Kalshi, а штат Миннесота стал первой территорией, полностью запретившей эти рынки.

Будущее индустрии и меры контроля

Kalshi и CFTC борются в судах против ограничений штатов. Представитель Конгресса США Джеймс Комер также потребовал от руководителей Kalshi и Polymarket отчет по «сделкам, совершенным в подозрительное время», связанным с военными действиями США против Ирана. Это показывает, что рынки предсказаний важны не только для финансов, но и для безопасности геополитической информации.

По мнению экспертов, рынки предсказаний в будущем могут стать важным инструментом для определения экономических прогнозов и социальных тенденций. Однако для этого платформы должны подтвердить доверие по следующим направлениям:

внедрение строгих технических мер против инсайдерской торговли;

достижение правовых соглашений с государственными регуляторами;

обеспечение безопасности персональных данных и транзакций пользователей;

совершенствование алгоритмов, предотвращающих манипулирование рынком.

Эта новая платформа мониторинга является важным шагом на пути приближения рынков предсказаний к профессиональному финансовому миру. Если Kalshi и ее партнеры смогут обеспечить прозрачность, ожидается, что этот сектор получит законный статус и станет столь же массовым, как криптоактивы Bitcoin и Ethereum.