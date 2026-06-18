Объявлены курсы валют на 19 июня

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 19 июня 2026 года. Согласно данным, доллар подорожал на 33,51 сума и составил 12 085,56 сума.

• Евро подешевел на 114,6 сума и снизился до 13 870,60 сума.

• Российский рубль подешевел на 0,78 сума и снизился до 164,52 сума.

• Фунт стерлингов подешевел на 168,95 сума и снизился до 16 002,49 сума.

• Японская иена подешевела на 0,08 сума и снизилась до 75,16 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 168,84 сума и снизился до 15 058,01 сума.

• Китайский юань подорожал на 2,29 сума и составил 1 785,74 сума.