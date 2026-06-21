Узбекистан и Германия: укрепление стратегического партнерства и новые проекты
Переговоры на высшем уровне между Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером вывели многогранное сотрудничество между двумя странами на новый этап. По итогам встречи было принято Совместное заявление, подтвердившее стремление к дальнейшему укреплению партнерства.
Экономический диалог и поддержка немецкого бизнеса
Главы государств приветствовали представителей ведущих компаний Германии, которые успешно реализуют совместные проекты в Узбекистане и планируют создание новых производственных мощностей в нашей стране. Было вновь отмечено, что создание благоприятного инвестиционного климата для немецких инвесторов является приоритетной задачей.
Финансовое сотрудничество и развитие городов
В рамках церемонии обмена двусторонними документами были подписаны важные финансовые соглашения:
Грантовые средства: Германией будут выделены безвозмездные средства на реализацию проектов, направленных на устойчивое развитие городов Узбекистана.
Льготное финансирование: В целях поддержки инфраструктурных проектов будут предоставлены долгосрочные и льготные кредитные линии.
Запуск новых совместных проектов
В присутствии лидеров двух стран был дан официальный старт ряду крупных инвестиционных, промышленных и образовательных проектов. В результате в регионах будут созданы следующие важные мощности:
В городе Ташкенте: Организация крупноузловой сборки автомобилей «Volkswagen»;
В Андижанской области: Создание нового крупного логистического центра, соответствующего международным стандартам;
В промышленном секторе: Широкое внедрение производства жидких бытовых моющих средств и химической продукции.
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