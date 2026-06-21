Узбекистан и Германия: укрепление стратегического партнерства и новые проекты

Переговоры на высшем уровне между Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером вывели многогранное сотрудничество между двумя странами на новый этап. По итогам встречи было принято Совместное заявление, подтвердившее стремление к дальнейшему укреплению партнерства.

Экономический диалог и поддержка немецкого бизнеса

Главы государств приветствовали представителей ведущих компаний Германии, которые успешно реализуют совместные проекты в Узбекистане и планируют создание новых производственных мощностей в нашей стране. Было вновь отмечено, что создание благоприятного инвестиционного климата для немецких инвесторов является приоритетной задачей.

Финансовое сотрудничество и развитие городов

В рамках церемонии обмена двусторонними документами были подписаны важные финансовые соглашения:

Грантовые средства: Германией будут выделены безвозмездные средства на реализацию проектов, направленных на устойчивое развитие городов Узбекистана.

Льготное финансирование: В целях поддержки инфраструктурных проектов будут предоставлены долгосрочные и льготные кредитные линии.

Запуск новых совместных проектов

В присутствии лидеров двух стран был дан официальный старт ряду крупных инвестиционных, промышленных и образовательных проектов. В результате в регионах будут созданы следующие важные мощности: