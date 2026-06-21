Объем производства фармацевтической продукции в Узбекистане вырос

По данным Национального статистического комитета, в январе-апреле 2026 года крупными предприятиями Узбекистана было произведено около 1,9 трлн сумов основных фармацевтических продуктов и препаратов. Этот показатель свидетельствует о 30-процентном значительном росте в отрасли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем производства в разрезе регионов

В нашей стране наблюдаются резкие различия между регионами по производству лекарственных средств и медицинских изделий. Основные производственные мощности сосредоточены в столице и прилегающих областях:

Название региона Объем производства город Ташкент 1,2 трлн сумов Сырдарьинская область 261,5 млрд сумов Ташкентская область 123,5 млрд сумов Наманганская область 106,2 млрд сумов Самаркандская область 78,4 млрд сумов Ферганская область 40,3 млрд сумов Андижанская область 39,9 млрд сумов Сурхандарьинская область 30,3 млрд сумов Кашкадарьинская область 7,8 млрд сумов Бухарская область 4,7 млрд сумов

Основные драйверы: Город Ташкент сохраняет абсолютное лидерство в фармацевтической промышленности — на долю столицы приходится около 63 процентов всего объема произведенной в республике продукции. Также в тройку лидеров за счет крупных фармацевтических кластеров вошли Сырдарьинская и Ташкентская области.