В Узбекистане на неубранных домах могут установить табличку «Позорный дом»

В Узбекистане усиливается контроль за благоустройством и санитарным состоянием территорий махаллей. В связи с этим особое внимание уделяется чистоте жилых домов и прилегающих к ним территорий.

Сообщается, что владельцев домов, во дворах и вокруг которых не поддерживается чистота, сначала будут предупреждать. Если в установленный срок недостатки не будут устранены, на их воротах могут разместить табличку с надписью «Позорный дом». Кроме того, махаллям с неудовлетворительным санитарным состоянием может грозить присвоение статуса «Позорная махалля».

Ответственные лица призывают граждан содержать в чистоте дворы и прилегающие к улицам территории, своевременно вывозить мусор и поддерживать порядок в местах проживания. Отмечается, что соблюдение правил благоустройства не только улучшает вид махалли, но и способствует созданию здоровой среды для проживания.