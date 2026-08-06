Бруну Гимарайнс, как ожидается, перейдёт из «Ньюкасла» в «Арсенал»

·50·Спорт
Бруну Гимарайнс, как ожидается, перейдёт из «Ньюкасла» в «Арсенал»

Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, бывшая звезда «Ньюкасл Юнайтед» Крис Уордл в беседе в рамках сотрудничества с БетБраин подробно объяснил причины этого возможного трансфера. По мнению Уордла, привлекательность лондонского клуба, возможность бороться за трофеи и финансовые условия оказали решающее влияние на выбор 28-летнего футболиста.

Изменения в «Ньюкасле» и решение уйти

Бруну Гимарайнс перешёл на «Сент-Джеймс Парк» в зимнее трансферное окно 2022 года. За четыре с половиной года он провёл 195 матчей за команду и даже носил капитанскую повязку. В 2025 году он выиграл Кубок английской лиги и выступал в Лиге чемпионов в качестве лидера «сорок».

Однако в 2026 году в клубе с Тайнсайда происходят серьёзные изменения. Энтони Гордон и Сандро Тонали покинули команду за крупные суммы, а главный тренер Эдди Хау также ушёл со своей должности. На фоне ослабления фундамента команды, похоже, Гимарайнс тоже намерен стать частью этого массового исхода.

Основные причины трансфера

По словам Криса Уордла, на изменение решения футболиста повлияли несколько серьёзных факторов. Во-первых, это возможность выиграть чемпионат Англии, Лигу чемпионов и другие престижные трофеи.

  • Возможность выиграть Английскую премьер-лигу и Лигу чемпионов
  • Удобство Лондона и более простой перелёт в Бразилию
  • Гораздо более выгодный новый контракт
  • Неопределённость относительно будущего в «Ньюкасле»

Уордл также добавил, что с финансовой точки зрения футболист получит больше выгоды и, учитывая его возраст — 28–29 лет, — сможет ещё два-три года выступать на высоком уровне. Кроме того, поездки из Лондона в расположение сборной Бразилии и обратно значительно удобнее, чем из Ньюкасла, что также является важным фактором.

Подводя итог, Гимарайнс, видя, в каком направлении движется будущее команды в «Ньюкасле», не смог отказаться от предложения топ-клуба вроде «Арсенала». Сейчас футболист готовится сделать следующий большой шаг в своей карьере.

Бруну ГимарайнсАрсеналНьюкаслТрансферАПЛ
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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