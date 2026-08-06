«Позорная махалля», «стыдный дом»: новый спор в Чиназе...

Видео совещания с участием хокима Чиназского района Ташкентской области Шерзода Салихова вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. На нём было поручено вывесить на махалле Бирлик, где благоустроительные работы были признаны неудовлетворительными, табличку с надписью «Позорная махалля», а некоторые дома, не выполнившие требования, пометить как «Стыдный дом».

Хокимият подтвердил, что состояние махалли Бирлик подверглось критике, и заявил, что в «символическом смысле» она была отмечена таким названием. Однако способ публичного унижения владельцев частных домов поднял серьёзные вопросы, касающиеся человеческого достоинства, частной жизни и культуры управления.

«Повесьте там, где увидит народ»

На видео, опубликованном 27 июля информационной службой хокимията, хоким района обсуждает вопросы благоустройства с председателями махаллей и ответственными лицами.

Салихов критикует отсутствие цветов, базилика и саженцев во дворе здания махалли Бирлик, разросшиеся сорняки, а также неубранное скошенное сено.

После этого он берёт в руки табличку с надписью «Позорная махалля» и поручает вывесить её там, где её будут видеть люди.

«Позорная махалля — это махалля Бирлик», — говорит хоким на видео.

В сообщении официального Telegram-канала хокимията Чиназского района Бирлик также названа «опорной — сложной махаллей». Отмечается, что деятельность ответственных лиц была оценена как неудовлетворительная, а махалля «на основании мнения большинства и выставленных оценок, в символическом смысле» была признана «Позорной махаллей».

Теперь будут фотографировать и дома

Поручение на видео не ограничилось зданием махалли. 40 ответственным лицам из числа руководителей предприятий и организаций района поручено вместе с председателями махаллей обходить дома.

Сообщается, что сначала они должны осмотреть здания собственных организаций, а затем дома председателей махаллей. В ходе проверки:

будет зафиксировано, покрашены ворота или нет;

побелены ли стены;

есть ли со стороны улицы цветы, базилик или саженцы;

будет сфотографировано состояние двора и приусадебного участка.

Установлено, что фотографии, подготовленные по четырём направлениям, должны быть представлены хокиму в течение одного дня.

Салихов заявил, что если требования не будут выполнены в установленный срок, он лично придёт в этот дом и вывесит табличку «Стыдный дом».

Пока нет подтверждённых данных о том, что такие таблички действительно были вывешены на каком-либо доме. В опубликованном официальном сообщении хокимията также не разъясняются инициатива «Стыдный дом», согласие граждан или порядок осмотра домов.

Где заканчивается благоустройство?

Содержание в чистоте улиц, арыков и общественных территорий отвечает общим интересам местных органов и населения. Очистка заброшенных участков и требование результатов от ответственных руководителей являются частью обязанностей хокимията.

Однако проникновение в частный дом, фотографирование его двора и приусадебного участка, а также публичное обозначение владельца дома оскорбительным названием — это уже другой вопрос.

Статья 26 Конституции Узбекистана устанавливает неприкосновенность чести и достоинства человека. Статья 31 гарантирует каждому право на защиту своей частной жизни, чести и достоинства, а также неприкосновенность жилища. Вход в дом и его осмотр допускаются только в случаях и порядке, установленных законом.

Это не означает, что поручение в Чиназе признано нарушением закона. Такое правовое заключение может дать уполномоченный орган или суд. Однако табличка «Стыдный дом», фотографирование домов и метод публичного унижения показывают необходимость открыто разъяснить правовые основания этих действий.

Требование результата или публичное унижение?

В махалле Бирлик могут иметься недостатки, связанные с санитарным состоянием и благоустройством. Контроль за выполнением ответственными руководителями своих обязанностей также является естественным.

Однако целью государственного органа должно быть не унижение гражданина, а решение проблемы. Особенно с учётом того, что возможность отремонтировать дом, покрасить ворота или посадить саженцы также зависит от материального положения каждой семьи.

Кто-то мог оставить свой двор без ухода из-за безразличия. Но не исключено, что другое домохозяйство не может выполнить эти работы из-за низкого достатка, проживания одинокого пожилого человека или лица с инвалидностью. В такой ситуации практическая помощь может дать более эффективный результат, чем табличка карательного характера.

Событие в Чиназе показало проблему, которая выходит за рамки благоустройства: требуя результатов, руководитель не должен забывать о человеческом достоинстве и границах, установленных законом.

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