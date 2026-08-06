В Узбекистане утверждён новый порядок организации платных автомобильных дорог

В Узбекистане принят новый правовой документ, устанавливающий порядок организации, использования и управления платными автомобильными дорогами. Законом «Об автомобильных дорогах» (O‘RQ–1162-son, 2026 yil 5 avgust) официально утверждён ряд важных норм в этой сфере.

Согласно этому закону, работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также поддержанию их технического состояния на должном уровне осуществляются владельцами дорог. При необходимости к этим работам могут привлекаться специализированные дорожные организации.

Кроме того, движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам разрешается только при наличии специального разрешения, выданного специально уполномоченным органом или соответствующими ведомствами в его системе. Данный порядок направлен на сохранение технического состояния дорог и обеспечение безопасного движения.

Согласно закону, решение о строительстве, реконструкции и использовании платных автомобильных дорог принимается Президентом Республики Узбекистан или Кабинетом Министров в пределах своих полномочий.

При этом одним из важных условий установлено наличие параллельно с планируемой платной автомобильной дорогой пригодной для использования альтернативной бесплатной автомобильной дороги, соответствующей необходимым требованиям для граждан. Это направлено на сохранение возможности выбора для водителей.

В соответствии с законом водитель транспортного средства для использования платной автомобильной дороги должен заключить с оператором публичный договор. Это осуществляется одним из следующих способов:

путём въезда на платную автомобильную дорогу;

путём внесения платы за проезд в специальном пункте оплаты;

путём приобретения дорожного талона.

Вместе с тем установлено, что введение платы за проезд по платной автомобильной дороге осуществляется при условии предоставления водителям возможности движения в режиме высокой скорости, доступа к сервисным услугам высокого уровня на всём протяжении маршрута и современной инфраструктуре.

Ожидается, что принятие нового закона будет способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры автомобильных дорог в стране, повышению безопасности транспортного движения, качественному содержанию дорог и расширению спектра современных услуг для водителей.