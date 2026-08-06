Матёкуб Матчонов отреагировал на слухи о своей смерти (видео)

В последние дни в социальных сетях широко распространялись необоснованные сообщения о смерти народного артиста Узбекистана Матёкуба Матчонова. Эти сообщения вызвали обеспокоенность у многих поклонников: одни выразили соболезнования актёру, тогда как другие подчеркнули, что эта информация является ложной.

Сам актёр отреагировал на распространившиеся слухи и сообщил, что чувствует себя хорошо. Он отметил, что продолжает творческую деятельность, работает над новыми проектами, и попросил не верить ложным сообщениям, распространяемым в социальных сетях.

После заявления актёра его поклонники обрадовались тому, что он жив и здоров, и продолжают писать слова поддержки и тёплые пожелания в социальных сетях.