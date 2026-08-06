Процентные ставки по вкладам достигли пятилетнего минимума: что изменилось?

Доходность по вкладам населения в банках Узбекистана опустилась до одного из самых низких уровней за последние годы. По итогам июня средневзвешенная ставка по срочным вкладам физических лиц в сумах составила 19,2 процента.

Это самый низкий показатель с марта 2021 года. Общая ставка по всем срочным депозитам достигла 17,6 процента, а средняя доходность по средствам юридических лиц составила 15,3 процента.

Однако эти цифры не означают, что в банках больше не осталось вкладов со ставкой выше 19,2 процента. Между средней статистической ставкой и максимальным предложением банка в рекламе существует существенная разница.

Снижение ставок по вкладам населения ускорилось

В июне средняя ставка по вкладам населения снизилась за месяц на 0,5 процентного пункта. В апреле этот показатель всё ещё находился на уровне 19,9 процента. Таким образом, за два месяца доходность снизилась почти на 0,7 процентного пункта.

При этом ставка по срочным депозитам в целом в июне составила 17,6 процента, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5 процентного пункта. На первый взгляд это может показаться противоречивым: общая ставка выросла, а вклады населения подешевели.

Причина в том, что общий показатель включает средства физических и юридических лиц, размещённые на разные сроки. Изменение объёма привлечённых банками депозитов и сроков их размещения также влияет на средневзвешенную ставку.

Почему банки снижают конкуренцию за высокие проценты?

Снижение ставок трудно объяснить только одним фактором. Однако одной из важных причин может быть быстрый рост объёма депозитов в банковской системе.

Согласно данным Центрального банка, общий объём депозитов в коммерческих банках вырос с 345,6 триллиона сумов на 1 июня 2025 года до 460,6 триллиона сумов на 1 июня 2026 года. Годовой рост превысил 33 процента. Объём долгосрочных депозитов также увеличился со 128 триллионов сумов почти до 168 триллионов сумов.

Когда средства от населения и бизнеса стабильно поступают в банки, необходимость предлагать чрезвычайно высокую ставку каждому новому клиенту снижается. Это не официальное объяснение, а экономический вывод, сделанный на основе статистики.

Иными словами, если раньше банки участвовали в гонке процентных ставок, чтобы привлечь деньги, то теперь благодаря увеличению источников финансирования они получают возможность постепенно снижать ставки.

19,2 процента — не единая ставка для всех банков

Показатель, публикуемый Центральным банком, — это средневзвешенная ставка по депозитным договорам, заключённым в банковской системе.

Он объединяет следующие факторы:

ставки в разных банках;

краткосрочные и долгосрочные вклады;

депозиты, открытые онлайн и в отделении;

крупные и небольшие суммы;

обычные продукты и продукты с капитализацией.

Поэтому в одном банке может быть вклад под 18 процентов, а в другом — под 21 процент и выше, однако их общий средний показатель составляет 19,2 процента.

В июне банковские предложения в основном находились в диапазоне 16–23 процента. В конце июля на информационном портале банковских услуг также были доступны продукты с базовой ставкой 21,3 процента и доходностью до 23,5 процента при выполнении определённых условий. Поэтому вывод о том, что «максимальная ставка на рынке ограничилась 20 процентами», не относится ко всем вкладам.

Какой будет разница при вкладе 100 миллионов сумов?

При простом расчёте, если разместить 100 миллионов сумов на год под 19,2 процента, начисленный доход составит 19,2 миллиона сумов.

Если ту же сумму разместить на вкладе под 21,3 процента, доход достигнет 21,3 миллиона сумов. Разница между двумя предложениями за год составит 2,1 миллиона сумов.

Однако принимать решение только на основании процентной ставки неправильно. Высокая ставка может сопровождаться следующими ограничениями:

перерасчётом процентов при досрочном снятии денег;

отсутствием возможности пополнять вклад;

запретом на частичное снятие денег;

действием высокой ставки только при открытии вклада онлайн;

предоставлением рекламной ставки «до» только при особых условиях.

Например, базовая ставка продукта, указанная как 23,5 процента, может составлять 21,3 процента. Клиент же, не прочитав договор, может принять наибольшую цифру за гарантированный доход.

Снизятся ли проценты снова?

Динамика в ближайшие месяцы будет зависеть от инфляции, основной ставки Центрального банка, ликвидности банков и спроса населения на вклады.

Руководство Центрального банка ранее сообщало, что по мере снижения инфляции будут снижаться и номинальные ставки по депозитам. Вместе с тем даже при снижении процентной ставки реальная доходность вклада может оставаться высокой, если инфляция будет снижаться быстрее.

Текущие изменения не означают, что вклады полностью утратили привлекательность. Напротив, рынок переходит от борьбы только за самые высокие проценты к конкуренции за удобные условия, мобильное управление, капитализацию и возможность свободно снимать средства.

Теперь лучший вклад — это не продукт с самой большой цифрой. Лучший вклад — предложение, ставка, срок и условия использования денег которого соответствуют планам клиента. Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми в Telegram или других социальных сетях!