Пересмотр троекратного налога на земли без документов

В Узбекистане отменен земельный налог, начисленный в троекратном размере физическим лицам за использование земельных участков без документов в период с 1 января 2020 года по 1 июня 2024 года. Данный порядок введен на основании закона ЗРУ-1153, принятого 15 июня 2026 года.

Налоговые органы автоматически пересмотрят суммы, начисленные по повышенной ставке за указанный период. Если гражданин уже оплатил налог, излишние средства могут быть направлены на погашение других налоговых задолженностей. При отсутствии задолженности средства будут зачтены в счет будущих платежей или возвращены на основании заявления.

Новое правило распространяется только на период с 1 января 2020 года по 1 июня 2024 года. Для земель, используемых без документов после 1 июня 2024 года, начисление троекратного налога продолжится в соответствии с действующим порядком.

Законом также внесены изменения в процесс признания прав на земельные участки без документов и расположенные на них строения. Теперь некоторые единовременные платежи можно оплачивать в рассрочку. Кроме того, если задолженность по земельному налогу и налогу на имущество не превышает 30-кратного размера базовой расчетной величины, это не станет препятствием для процесса оформления прав.

Закон направлен на ускорение процесса признания прав на недвижимое имущество и смягчение ряда требований, создававших препятствия для граждан.