Объявлены курсы валют на 25 июня

·31·Экономика
Объявлены курсы валют на 25 июня

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 25 июня 2026 года. Согласно данным, доллар подорожал на 7,36 сума и составил 12 024,40 сума.

• Евро подешевел на 69,76 сума и снизился до 13 642,88 сума.
• Российский рубль подешевел на 0,22 сума и снизился до 160,41 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 55,19 сума и снизился до 15 843,35 сума.
• Японская иена подешевела на 0,12 сума и снизилась до 74,34 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 34,79 сума и снизился до 14 804,73 сума.
• Китайский юань подешевел на 5,97 сума и снизился до 1 765,62 сума.

Центральный банк УзбекистанаРоссияЯпонияШвейцарияКитай
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Nodirbek Razzokov
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