Объявлены курсы валют на 25 июня
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• Евро подешевел на 69,76 сума и снизился до 13 642,88 сума.
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 25 июня 2026 года. Согласно данным, доллар подорожал на 7,36 сума и составил 12 024,40 сума.
• Евро подешевел на 69,76 сума и снизился до 13 642,88 сума.
• Российский рубль подешевел на 0,22 сума и снизился до 160,41 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 55,19 сума и снизился до 15 843,35 сума.
• Японская иена подешевела на 0,12 сума и снизилась до 74,34 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 34,79 сума и снизился до 14 804,73 сума.
• Китайский юань подешевел на 5,97 сума и снизился до 1 765,62 сума.
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