Какая революция произошла в строительной промышленности Узбекистана

·21·Экономика
Какая революция произошла в строительной промышленности Узбекистана

Всего десять лет назад, если бы мы захотели построить дом, из местных продуктов мы могли найти в основном только песок, гравий, обычный кирпич или шифер. Большая часть качественных материалов, обеспечивающих красоту и прочность дома, завозилась из-за рубежа.

Сегодня же ситуация кардинально изменилась! На видеоселекторном совещании под председательством Президента Шавката Мирзиёева обсуждались вчерашний день, сегодняшние победы и, самое главное, грандиозные планы на будущее строительной промышленности нашей страны.

Большой скачок: что изменилось за 10 лет?

За последнее десятилетие в эту отрасль было инвестировано 12 миллиардов долларов и запущено более 4 тысяч современных предприятий. В результате мы не только обеспечили себя цементом или стеклом, но и наладили собственное производство высокотехнологичной продукции, такой как базальт, газоблок, композиты и экологичные отделочные материалы.

Посмотрите сами на разницу в цифрах:

Показатель

10 лет назад

Сегодня

Доля покрытия внутреннего рынка

35–40%

98% (для новых домов и промышленных зданий)

Объем производства

7 триллионов сумов

53 триллиона сумов

Объем экспорта

Незначительный

1,2 миллиарда долларов

Планы на будущее: 280 тысяч домов в год и новые массивы!

Темпы строительства не замедлятся, напротив, они еще больше ускорятся. Согласно программе, принятой в начале года, перед нами поставлены очень амбициозные цели:

  • к 2040 году количество ежегодно строящихся жилых домов будет увеличено в 2 раза и достигнет 280 тысяч единиц.

  • Количество массивов «Новый Узбекистан» увеличится почти в два раза — с 61 до 120 массивов.

  • Ежегодно 20–25 миллионов квадратных метров коммерческих зданий будут сдаваться в эксплуатацию. Это создаст на рынке строительных материалов постоянный и огромный спрос в размере не менее 10 миллиардов долларов в год.

Грандиозные проекты — испытание и возможность для местной продукции

Инфраструктурные проекты общей стоимостью 27 миллиардов долларов представленные на недавно прошедшем Ташкентском международном инвестиционном форуме, станут настоящей золотой жилой для наших местных производителей. В ближайшие годы в стране вырастут следующие мега-объекты:

  • Атомная электростанция (АЭС) в Джизаке

  • Новый международный аэропорт Ташкента

  • Современный футбольный стадион в Новом Ташкенте

  • Новая автомобильная дорога Ташкент–Самарканд

Для таких крупных и стратегических объектов, естественно, потребуются не обычные, а самые высококачественные строительные материалы, имеющие международные сертификаты.

В связи с этим Глава государства поручил ответственным лицам внедрить новую альтернативную систему контроля качества и стандартов продукции, которая эффективно свяжет крупные строительные проекты с местными производителями.

Одним словом, в ближайшем будущем самые величественные стадионы, дороги и аэропорты, которые станут новыми символами нашей страны, будут построены нашими рабочими из качественных материалов собственного производства!

УзбекистанШавкат МирзиёевНовый Узбекистан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Объявлена новая система повышения эффективности инвестицийОбъявлена новая система повышения эффективности инвестицийСегодня, 13:28Налоговый комитет ответил на опасения по поводу банковской тайныНалоговый комитет ответил на опасения по поводу банковской тайныСегодня, 13:09В регионах планируется строительство 200 новых гостиницВ регионах планируется строительство 200 новых гостиницСегодня, 12:27На рынке строительных материалов будет создана новая системаНа рынке строительных материалов будет создана новая системаСегодня, 12:0426 июня ожидается снижение курса доллара26 июня ожидается снижение курса доллараСегодня, 10:33Система УзКР станет обязательной для всех субъектов бизнеса с 1 июляСистема УзКР станет обязательной для всех субъектов бизнеса с 1 июляВчера, 17:11
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 3 июня
Объявлены курсы валют на 3 июня
Прогноз роста курса доллара на 19 июня
Прогноз роста курса доллара на 19 июня
Объявлены курсы валют на 8 июня
Объявлены курсы валют на 8 июня
С 1 июня цены на метан снова выросли
С 1 июня цены на метан снова выросли
Цена Bitcoin упала ниже 62 000 долларов, в сети Зкаш произошел сбой
Цена Bitcoin упала ниже 62 000 долларов, в сети Зкаш произошел сбой
На 3 июня прогнозируется снижение курса доллара
На 3 июня прогнозируется снижение курса доллара
5 июня прогнозируется рост курса доллара
5 июня прогнозируется рост курса доллара