Какая революция произошла в строительной промышленности Узбекистана

Всего десять лет назад, если бы мы захотели построить дом, из местных продуктов мы могли найти в основном только песок, гравий, обычный кирпич или шифер. Большая часть качественных материалов, обеспечивающих красоту и прочность дома, завозилась из-за рубежа.

Сегодня же ситуация кардинально изменилась! На видеоселекторном совещании под председательством Президента Шавката Мирзиёева обсуждались вчерашний день, сегодняшние победы и, самое главное, грандиозные планы на будущее строительной промышленности нашей страны.

Большой скачок: что изменилось за 10 лет?

За последнее десятилетие в эту отрасль было инвестировано 12 миллиардов долларов и запущено более 4 тысяч современных предприятий. В результате мы не только обеспечили себя цементом или стеклом, но и наладили собственное производство высокотехнологичной продукции, такой как базальт, газоблок, композиты и экологичные отделочные материалы.

Посмотрите сами на разницу в цифрах:

Показатель 10 лет назад Сегодня Доля покрытия внутреннего рынка 35–40% 98% (для новых домов и промышленных зданий) Объем производства 7 триллионов сумов 53 триллиона сумов Объем экспорта Незначительный 1,2 миллиарда долларов

Планы на будущее: 280 тысяч домов в год и новые массивы!

Темпы строительства не замедлятся, напротив, они еще больше ускорятся. Согласно программе, принятой в начале года, перед нами поставлены очень амбициозные цели:

к 2040 году количество ежегодно строящихся жилых домов будет увеличено в 2 раза и достигнет 280 тысяч единиц.

Количество массивов «Новый Узбекистан» увеличится почти в два раза — с 61 до 120 массивов.

Ежегодно 20–25 миллионов квадратных метров коммерческих зданий будут сдаваться в эксплуатацию. Это создаст на рынке строительных материалов постоянный и огромный спрос в размере не менее 10 миллиардов долларов в год.

Грандиозные проекты — испытание и возможность для местной продукции

Инфраструктурные проекты общей стоимостью 27 миллиардов долларов представленные на недавно прошедшем Ташкентском международном инвестиционном форуме, станут настоящей золотой жилой для наших местных производителей. В ближайшие годы в стране вырастут следующие мега-объекты:

Атомная электростанция (АЭС) в Джизаке

Новый международный аэропорт Ташкента

Современный футбольный стадион в Новом Ташкенте

Новая автомобильная дорога Ташкент–Самарканд

Для таких крупных и стратегических объектов, естественно, потребуются не обычные, а самые высококачественные строительные материалы, имеющие международные сертификаты.

В связи с этим Глава государства поручил ответственным лицам внедрить новую альтернативную систему контроля качества и стандартов продукции, которая эффективно свяжет крупные строительные проекты с местными производителями.

Одним словом, в ближайшем будущем самые величественные стадионы, дороги и аэропорты, которые станут новыми символами нашей страны, будут построены нашими рабочими из качественных материалов собственного производства!