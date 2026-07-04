Продано транспортное средство, находящееся в залоге по долгу

На основании исполнительного листа Мирзо-Улугбекского межрайонного суда по гражданским делам об обращении взыскания на 347 909,9 тыс. сумов кредитной задолженности с должника Р.А. в пользу взыскателя АКБ «Ипак Йули» и обращении взыскания на принадлежащий Дж.А. автомобиль марки «KIA К5», являющийся предметом залога, исполнительный документ поступил в производство Ташкентского областного управления Бюро и начаты исполнительные действия.

В ходе исполнительных действий, в связи с неисполнением должником требований исполнительного документа, в целях взыскания кредитной задолженности было произведено опись заложенного имущества, принадлежащего Дж.А., указанного в исполнительном листе, и должник был предупреждён о том, что при неоплате задолженности взыскание будет обращено на данное залоговое имущество.

Тем не менее, в связи с неоплатой кредитной задолженности должником, на основании решения инспектора Отдела исполнения особо важных исполнительных производств Ташкентского областного управления Бюро, данное залоговое имущество было выставлено на продажу через электронный онлайн-аукцион, продано за 217 560,0 тыс. сумов, а денежные средства, вырученные от продажи, были перечислены взыскателю АКБ «Ипак Йули».