Ярим йилда Ўзбекистонда қанча эгизак туғилгани маълум бўлди
2026 йилнинг дастлабки олти ойида Ўзбекистонда 7 996 нафар егизак чақалоқ туғилгани қайд етилди. Шу даврда жами 373 389 та тирик туғилиш рўйхатга олинган. Январ–июн ойларида 365 161 нафар чақалоқ бир нафардан туғилганлар сифатида қайд етилган. 3 нафар ва ундан ортиқ туғилган чақалоқлар сони 232 нафарни ташкил етган.
2026 йилнинг дастлабки олти ойида Ўзбекистонда 373 389 та тирик туғилиш қайд этилди. Бу ҳақда Давлат статистика қўмитаси маълум қилди.
Қўмита маълумотларига кўра, январ–июн ойларида 365 161 нафар чақалоқ бир нафардан туғилганлар сифатида рўйхатга олинган.
Эгизак туғилган чақалоқлар сони 7 996 нафарни ташкил этган. Бундан ташқари, 3 нафар ва ундан ортиқ туғилганлар 232 нафар деб кўрсатилган.
Шу тариқа, йилнинг биринчи ярмида мамлакатда туғилган чақалоқлар орасида эгизаклар ҳам сезиларли кўрсаткич билан қайд этилди.
…