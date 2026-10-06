Евро резко рухнул: евро по отношению к доллару упал до минимального уровня за последние 17 месяцев

·29·Экономика
Евро резко рухнул: евро по отношению к доллару упал до минимального уровня за последние 17 месяцев

На международном валютном рынке единая европейская валюта оказалась под сильным давлением. По данным авторитетного финансового издания Bloomberg, курс евро упал по отношению к доллару США до самого низкого показателя с мая 2025 года.

Ведущие мировые финансисты и эксперты называют основными причинами этого падения серьезную политическую нестабильность внутри еврозоны, финансовые риски, наблюдаемые в странах региона, а также укрепление доллара США за океаном.

Цифры на бирже: падение на 0,8 процента

По итогам утренней торговой сессии в понедельник, 5 октября, на рынке была зафиксирована следующая динамика:

  • Громкий курс: Европейская валюта внезапно подешевела на 0,8 процента и опустилась до уровня 1,1161 доллара;

  • 17-месячный антирекорд: Этот показатель стал минимальной точкой почти за последние 1,5 года, подорвав долгосрочную стабильность валютной пары.

Что тянет евро вниз? Риски Мадрида и Парижа

Аналитики отмечают, что на ослабление европейской валюты сильное влияние оказывают внутренние политические факторы:

  • Политические колебания в Испании: Решения официального Мадрида вызывают беспокойство у инвесторов. Премьер-министр страны Педро Санчес назначил досрочные парламентские выборы на 29 ноября на фоне масштабных массовых протестов против нового жилищного законодательства;

  • Крах гособлигаций Франции: Падение стоимости государственных облигаций во Франции, считающейся второй по величине экономикой союза, еще больше усилило тревогу на финансовых рынках.

Атака доллара: решение ФРС меняет рынки

Другим важным аспектом ослабления евро стало активное укрепление национальной валюты США по отношению ко всем основным мировым валютам:

  • Ожидания процентных ставок: Инвесторы предполагают, что Федеральная резервная система (ФРС) США может вновь повысить базовые процентные ставки в целях предотвращения возобновления инфляции;

  • Отток капитала: Ожидания высоких ставок побуждают иностранных инвесторов выходить из активов в евро и переходить на доллар США, где гарантируются высокая доходность и безопасность.

Финансовые эксперты подчеркивают, что в ближайшей перспективе политические выборы в Европе и решения центральных банков определят дальнейшее движение курса евро.

ЕвроМадридФедеральная резервная системаЕврозона
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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