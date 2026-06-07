Объем золотовалютных резервов Узбекистана превысил 70 млрд долларов

Опубликованы очередные важные данные по международным активам, считающимся символом финансовой стабильности и экономической мощи нашей страны. Согласно последнему официальному отчету Центрального банка Республики Узбекистан, общий объем золотовалютных резервов страны по состоянию на 1 июня 2026 года составил 70,58 млрд долларов .

Хотя этот показатель немного снизился по сравнению с прошлым месяцем, а именно на 307,3 млн долларов , финансовая «подушка безопасности» нашей страны по-прежнему сохраняет очень высокий и надежный уровень.

Что стало причиной снижения резервов?

Естественно, многих интересует вопрос: «Почему наши резервы снизились, не продали ли наше золото?». Однако для беспокойства нет никаких оснований! Основная причина этого снижения — естественные колебания на мировых финансовых рынках.

В течение мая на мировом рынке немного снизились цены на драгоценные металлы. В частности, цена одной тройской унции золота упала с 4 625,80 доллара до 4 516,85 доллара . Само по себе это снижение цен на мировом рынке оказало отрицательное влияние на общую стоимость наших резервов почти на 1,5 млрд долларов . Тем не менее, общий объем резервов остается значительно выше показателей начала года.

Интересный феномен: стоимость упала, но золота стало больше!

Самая приятная и интересная часть заключается в том, что Узбекистан не продавал свое золото, а наоборот, смог еще больше увеличить его физический объем. Это свидетельствует о реальном росте объема золотых активов нашей страны:

Элементы резервов и периоды Состояние за прошлый месяц (май) Текущее состояние (1 июня) Динамика и общая стоимость Физический объем золота 13,3 млн тройских унций 13,6 млн тройских унций Увеличение на 0,3 млн унций (объем вырос) Стоимость золотых резервов 61,58 млрд долларов 61,43 млрд долларов Из-за снижения цены Сокращение на 156,02 млн долларов Часть в иностранной валюте 8,72 млрд долларов 8,57 млрд долларов Международные валютные резервы немного снизились

Если говорить о распределении наших валютных резервов, то 5,72 млрд долларов из этих средств хранятся на депозитных счетах в самых надежных иностранных банках мира, а остальные 2,85 млрд долларов безопасно размещены в высоколиквидных ценных бумагах авторитетных иностранных эмитентов.

Какова общая ситуация с начала года?

Если взглянуть на ситуацию шире, мы увидим, что финансовые резервы Узбекистана ежегодно обновляют рекорды. Приведем несколько важных фактов для сравнения:

В начале 2026 года: Резервы нашей страны составляли 66,31 млрд долларов . Текущий показатель почти на 4,2 млрд долларов больше, чем в начале года!

Исторический рекорд: В марте текущего года золотовалютные резервы Узбекистана достигли своего исторического максимума, впервые в истории превысив 77 млрд долларов .

Перспективы: Постоянное изменение цен на золото на мировом рынке является естественным явлением. Самое главное — Центральный банк нашей страны последовательно увеличивает количество золота в резервах (в унциях). Это создает основу для еще более стремительного роста стоимости наших резервов и установления новых исторических рекордов, когда цены на золото на мировом рынке снова вырастут. Надежность наших национальных резервов является гарантией стабильности нашей экономики и благополучия нашего народа!

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