Новый «Золотой мальчик» Европы: он поделился первыми мыслями после получения престижной награды

·76·Спорт
Новый «Золотой мальчик» Европы: он поделился первыми мыслями после получения престижной награды
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Итальянское издание Туттоспорт признало защитника «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси лучшим молодым футболистом Европы.
  • Он был удостоен награды Голден Бой.
  • 19-летний футболист в прошлом сезоне завоевал титул чемпиона Ла Лиги, Суперкубок Испании и золотые медали чемпионата мира 2026 года.

Стал известен новый обладатель премии Голден Бой, которая ежегодно вручается авторитетным итальянским изданием Туттоспорт и определяет лучшего молодого футболиста Европы. По итогам голосования этой награды был удостоен центральный защитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси.

19-летний талант обошел сильнейших сверстников, выступающих на европейском континенте, и за короткий срок прочно занял место среди самых ярких звезд мирового футбола.

«Я очень горжусь этой наградой»: первая реакция защитника

После объявления победителя Пау Кубарси выразил свою благодарность болельщикам и экспертам через официальное видеообращение, организованное Туттоспорт:

  • Личное признание: «Я очень горжусь и бесконечно счастлив, что получил эту престижную награду»;

  • Слова благодарности: «Я искренне благодарю всех экспертов, моих товарищей по команде и тренеров, которые оценили мой труд и проголосовали за меня», — сказал молодой футболист.

Сезон, богатый титулами, и абсолютный успех

Получение Кубарси премии Голден Бой не случайно — в прошлом сезоне он завоевал все главные трофеи как в составе клуба, так и в составе сборной:

  • Два трофея с «Барселоной»: Вместе с каталонцами защитник стал чемпионом испанской Ла Лиги и обладателем Суперкубка страны;

  • Статус чемпиона мира: 19-летний представитель обороны в основном составе сборной Испании поднял над головой главный трофей — золотые медали Мундиаля 2026 года;

  • Стабильность в текущем сезоне: Футболист не сбавляет темп и в этом сезоне — он провел 9 матчей в рамках Ла Лиги, несмотря на позицию защитника, записал на свой счет 2 голевые передачи, а также полностью отыграл 4 встречи в Лиге чемпионов.

Основные показатели и завоеванные награды Пау Кубарси

Показатель / Направление

Официальные данные

Значимость и признание

Футболист и возраст

Пау Кубарси, 19 лет

«Барселона» и сборная Испании

Завоеванная награда

Голден Бой (Туттоспорт)

Лучший молодой футболист Европы

Достижение в сборной

Чемпион мира (2026)

Один из основных защитников Мундиаля

Победы в клубе

Чемпион Ла Лиги, Суперкубок Испании

Абсолютный лидер обороны «Барселоны»

Статистика текущего сезона

9 матчей (Ла Лига, 2 ассиста), 4 матча (ЛЧ)

Высокая эффективность по линиям

Получение премии Голден Бой футболистом оборонительного плана является редким явлением в современном футболе. Умение Кубарси видеть поле, хладнокровие и мастерство выполнения передач делают его одним из сильнейших центров обороны ближайшего десятилетия.

Пау КубарсиGolden BoyБарселонаTuttosport
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

19-летний защитник «Барселоны» Пау Кубарси стал обладателем премии Голден Бой19-летний защитник «Барселоны» Пау Кубарси стал обладателем премии Голден БойВчера 22:55Жерар Мартин назвал Ламина Ямаля достойным «Золотого мяча»Жерар Мартин назвал Ламина Ямаля достойным «Золотого мяча»26 сентября 11:58Пау Кубарси стал явным фаворитом среди претендентов на премию Голден Бой 2026 годаПау Кубарси стал явным фаворитом среди претендентов на премию Голден Бой 2026 года13 августа 20:10Талантливый нидерландский защитник мечтает играть вместе с Пау КубарсиТалантливый нидерландский защитник мечтает играть вместе с Пау Кубарси17 июля 18:56Хави рассказал о сходствах и различиях Ламина Ямаля с МессиХави рассказал о сходствах и различиях Ламина Ямаля с Месси12 июля 10:05Новая эра Барселоны и Испании: Пау Кубарси выходит из тени Ламина ЯмаляНовая эра Барселоны и Испании: Пау Кубарси выходит из тени Ламина Ямаля10 июля 12:11
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере
Неожиданная оценка от Каспарова: кто фаворит в битве за шахматную корону между Гукешем и Синдаровым?
Неожиданная оценка от Каспарова: кто фаворит в битве за шахматную корону между Гукешем и Синдаровым?