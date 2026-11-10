Стал известен новый обладатель премии Голден Бой, которая ежегодно вручается авторитетным итальянским изданием Туттоспорт и определяет лучшего молодого футболиста Европы. По итогам голосования этой награды был удостоен центральный защитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси.

19-летний талант обошел сильнейших сверстников, выступающих на европейском континенте, и за короткий срок прочно занял место среди самых ярких звезд мирового футбола.

«Я очень горжусь этой наградой»: первая реакция защитника

После объявления победителя Пау Кубарси выразил свою благодарность болельщикам и экспертам через официальное видеообращение, организованное Туттоспорт:

Личное признание: «Я очень горжусь и бесконечно счастлив, что получил эту престижную награду»;

Слова благодарности: «Я искренне благодарю всех экспертов, моих товарищей по команде и тренеров, которые оценили мой труд и проголосовали за меня», — сказал молодой футболист.

Сезон, богатый титулами, и абсолютный успех

Получение Кубарси премии Голден Бой не случайно — в прошлом сезоне он завоевал все главные трофеи как в составе клуба, так и в составе сборной:

Два трофея с «Барселоной»: Вместе с каталонцами защитник стал чемпионом испанской Ла Лиги и обладателем Суперкубка страны;

Статус чемпиона мира: 19-летний представитель обороны в основном составе сборной Испании поднял над головой главный трофей — золотые медали Мундиаля 2026 года;

Стабильность в текущем сезоне: Футболист не сбавляет темп и в этом сезоне — он провел 9 матчей в рамках Ла Лиги, несмотря на позицию защитника, записал на свой счет 2 голевые передачи, а также полностью отыграл 4 встречи в Лиге чемпионов.

Основные показатели и завоеванные награды Пау Кубарси

Показатель / Направление Официальные данные Значимость и признание Футболист и возраст Пау Кубарси, 19 лет «Барселона» и сборная Испании Завоеванная награда Голден Бой (Туттоспорт) Лучший молодой футболист Европы Достижение в сборной Чемпион мира (2026) Один из основных защитников Мундиаля Победы в клубе Чемпион Ла Лиги, Суперкубок Испании Абсолютный лидер обороны «Барселоны» Статистика текущего сезона 9 матчей (Ла Лига, 2 ассиста), 4 матча (ЛЧ) Высокая эффективность по линиям

Получение премии Голден Бой футболистом оборонительного плана является редким явлением в современном футболе. Умение Кубарси видеть поле, хладнокровие и мастерство выполнения передач делают его одним из сильнейших центров обороны ближайшего десятилетия.