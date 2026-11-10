Новый «Золотой мальчик» Европы: он поделился первыми мыслями после получения престижной награды
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- Итальянское издание Туттоспорт признало защитника «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси лучшим молодым футболистом Европы.
- Он был удостоен награды Голден Бой.
- 19-летний футболист в прошлом сезоне завоевал титул чемпиона Ла Лиги, Суперкубок Испании и золотые медали чемпионата мира 2026 года.
Стал известен новый обладатель премии Голден Бой, которая ежегодно вручается авторитетным итальянским изданием Туттоспорт и определяет лучшего молодого футболиста Европы. По итогам голосования этой награды был удостоен центральный защитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси.
19-летний талант обошел сильнейших сверстников, выступающих на европейском континенте, и за короткий срок прочно занял место среди самых ярких звезд мирового футбола.
«Я очень горжусь этой наградой»: первая реакция защитника
После объявления победителя Пау Кубарси выразил свою благодарность болельщикам и экспертам через официальное видеообращение, организованное Туттоспорт:
Личное признание: «Я очень горжусь и бесконечно счастлив, что получил эту престижную награду»;
Слова благодарности: «Я искренне благодарю всех экспертов, моих товарищей по команде и тренеров, которые оценили мой труд и проголосовали за меня», — сказал молодой футболист.
Сезон, богатый титулами, и абсолютный успех
Получение Кубарси премии Голден Бой не случайно — в прошлом сезоне он завоевал все главные трофеи как в составе клуба, так и в составе сборной:
Два трофея с «Барселоной»: Вместе с каталонцами защитник стал чемпионом испанской Ла Лиги и обладателем Суперкубка страны;
Статус чемпиона мира: 19-летний представитель обороны в основном составе сборной Испании поднял над головой главный трофей — золотые медали Мундиаля 2026 года;
Стабильность в текущем сезоне: Футболист не сбавляет темп и в этом сезоне — он провел 9 матчей в рамках Ла Лиги, несмотря на позицию защитника, записал на свой счет 2 голевые передачи, а также полностью отыграл 4 встречи в Лиге чемпионов.
Основные показатели и завоеванные награды Пау Кубарси
Показатель / Направление
Официальные данные
Значимость и признание
Футболист и возраст
Пау Кубарси, 19 лет
«Барселона» и сборная Испании
Завоеванная награда
Голден Бой (Туттоспорт)
Лучший молодой футболист Европы
Достижение в сборной
Чемпион мира (2026)
Один из основных защитников Мундиаля
Победы в клубе
Чемпион Ла Лиги, Суперкубок Испании
Абсолютный лидер обороны «Барселоны»
Статистика текущего сезона
9 матчей (Ла Лига, 2 ассиста), 4 матча (ЛЧ)
Высокая эффективность по линиям
Получение премии Голден Бой футболистом оборонительного плана является редким явлением в современном футболе. Умение Кубарси видеть поле, хладнокровие и мастерство выполнения передач делают его одним из сильнейших центров обороны ближайшего десятилетия.
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