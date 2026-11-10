В Сурхандарье женщина, выбросившая новорожденного в выгребную яму туалета, приговорена к 3 годам ограничения свободы

·9·Общество
В Сурхандарье женщина, выбросившая новорожденного в выгребную яму туалета, приговорена к 3 годам ограничения свободы

В Кумкурганском районе Сурхандарьинской области вынесен приговор 33-летней женщине, которая выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму туалета. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года.

Согласно судебным документам, инцидент произошел 10 июня 2026 года около 05:00 утра. Женщина родила девочку в туалете дома своих родителей и выбросила младенца в яму.

В суде женщина заявила, что думала, будто ребенок родился мертвым. Однако, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии, вызванной закупоркой верхних дыхательных путей фекальными массами.

Мать женщины нашла дочь после родов в туалете в состоянии сильной кровопотери и без сознания. После этого была вызвана скорая помощь, и женщину доставили в больницу.

На судебном заседании женщина признала свою вину и выразила раскаяние в содеянном. Тот факт, что она ранее не была судима, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка и снова беременна, был учтен как смягчающие обстоятельства.

Согласно приговору суда, женщина признана виновной по статье 99 Уголовного кодекса — умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка, и приговорена к трем годам ограничения свободы. Ей также установлены ограничения: не менять место жительства без разрешения контролирующего органа и не покидать пределы Сурхандарьинской области.

СурхандарьяКумкурганстатья 99 Уголовного кодексасудебный приговор
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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