Усик, Фьюри, Джошуа и Джалолов: узбекская звезда бокса вошел в четверку сильнейших WBO
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- Двукратный олимпийский чемпион из Узбекистана Баходир Джалолов поднялся на 3 позиции в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO), заняв 4-е место.
- Победа над британцем Соломоном Дакресом обеспечила спортсмену беспроигрышную серию из 18 боев на профессиональном ринге.
- Этот результат приблизил Джалолова к статусу обязательного претендента на чемпионский пояс, принадлежащий Даниэлю Дюбуа.
Двукратный олимпийский чемпион из Узбекистана Баходир Джалолов, выступающий в супертяжелом весе (хеавйвеигхт) профессионального бокса, совершил огромный скачок в обновленном официальном рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO).
После важной и тяжелой победы над британцем Соломоном Дакресом наш соотечественник сразу поднялся на 3 позиции в рейтинге, заняв 4-е место. Это еще больше приблизило Баходира к статусу обязательного претендента на чемпионский пояс.
Лондонское испытание и 18-я победа
Основанием для такого подъема Джалолова в рейтинге стал его центральный бой, прошедший 17 октября в Лондоне:
Трудный поединок в Лондоне: Узбекский мастер кожаной перчатки провел бескомпромиссный бой на британском ринге против местного претендента Соломона Дакреса и победил единогласным решением судей в поединке, прошедшем всю дистанцию;
Абсолютный рекорд: 32-летний Баходир продолжает свою беспроигрышную серию на профессиональном ринге. Он выиграл все 18 проведенных боев, при этом 15 соперников отправил в нокаут досрочно.
Рейтинг супертяжелого веса WBO: Элитный состав
Джалолов теперь встал в один ряд с самыми известными грандами мирового бокса, имеющими миллионы поклонников:
Место / Статус
Боксер
Страна
Профессиональный статус
Чемпион мира (Титле Холдер)
Даниэль Дюбуа
Официальный чемпион мира WBO
№1 (Лидер рейтинга)
Александр Усик
Украина
Главный претендент на абсолютное чемпионство
№2
Тайсон Фьюри
Великобритания
Бывший чемпион мира
№3
Энтони Джошуа
Великобритания
Бывший двукратный чемпион мира
№4
Баходир Джалолов
Узбекистан
Новый член четверки сильнейших (+3 позиции)
Путь к поясу: что ждет Баходира?
На данный момент чемпионский пояс WBO принадлежит британцу Даниэлю Дюбуа. Для Баходира Джалолова, вошедшего в топ-4 рейтинга, это открывает двери к большим перспективам:
Отборочный бой с элитными соперниками: После боев с участием Усика, Фьюри или Джошуа Джалолов получит возможность провести финальный элиминатор или бой непосредственно за чемпионский титул;
Вершина профессионального бокса: Джалолов по прозвищу «Большой узбек», покоривший все вершины в олимпийском и любительском боксе, теперь стал главным претендентом на то, чтобы принести Узбекистану первый чемпионский пояс в супертяжелом весе в истории профессионального бокса.
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