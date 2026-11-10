Усик, Фьюри, Джошуа и Джалолов: узбекская звезда бокса вошел в четверку сильнейших WBO

Двукратный олимпийский чемпион из Узбекистана Баходир Джалолов, выступающий в супертяжелом весе (хеавйвеигхт) профессионального бокса, совершил огромный скачок в обновленном официальном рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO).

После важной и тяжелой победы над британцем Соломоном Дакресом наш соотечественник сразу поднялся на 3 позиции в рейтинге, заняв 4-е место. Это еще больше приблизило Баходира к статусу обязательного претендента на чемпионский пояс.

Лондонское испытание и 18-я победа

Основанием для такого подъема Джалолова в рейтинге стал его центральный бой, прошедший 17 октября в Лондоне:

Трудный поединок в Лондоне: Узбекский мастер кожаной перчатки провел бескомпромиссный бой на британском ринге против местного претендента Соломона Дакреса и победил единогласным решением судей в поединке, прошедшем всю дистанцию;

Абсолютный рекорд: 32-летний Баходир продолжает свою беспроигрышную серию на профессиональном ринге. Он выиграл все 18 проведенных боев, при этом 15 соперников отправил в нокаут досрочно.

Рейтинг супертяжелого веса WBO: Элитный состав

Джалолов теперь встал в один ряд с самыми известными грандами мирового бокса, имеющими миллионы поклонников:

Место / Статус Боксер Страна Профессиональный статус Чемпион мира (Титле Холдер) Даниэль Дюбуа Великобритания Официальный чемпион мира WBO №1 (Лидер рейтинга) Александр Усик Украина Главный претендент на абсолютное чемпионство №2 Тайсон Фьюри Великобритания Бывший чемпион мира №3 Энтони Джошуа Великобритания Бывший двукратный чемпион мира №4 Баходир Джалолов Узбекистан Новый член четверки сильнейших (+3 позиции)

Путь к поясу: что ждет Баходира?

На данный момент чемпионский пояс WBO принадлежит британцу Даниэлю Дюбуа. Для Баходира Джалолова, вошедшего в топ-4 рейтинга, это открывает двери к большим перспективам: