Усик, Фьюри, Джошуа и Джалолов: узбекская звезда бокса вошел в четверку сильнейших WBO

·57·Спорт
Усик, Фьюри, Джошуа и Джалолов: узбекская звезда бокса вошел в четверку сильнейших WBO
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  • Двукратный олимпийский чемпион из Узбекистана Баходир Джалолов поднялся на 3 позиции в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO), заняв 4-е место.
  • Победа над британцем Соломоном Дакресом обеспечила спортсмену беспроигрышную серию из 18 боев на профессиональном ринге.
  • Этот результат приблизил Джалолова к статусу обязательного претендента на чемпионский пояс, принадлежащий Даниэлю Дюбуа.

Двукратный олимпийский чемпион из Узбекистана Баходир Джалолов, выступающий в супертяжелом весе (хеавйвеигхт) профессионального бокса, совершил огромный скачок в обновленном официальном рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO).

После важной и тяжелой победы над британцем Соломоном Дакресом наш соотечественник сразу поднялся на 3 позиции в рейтинге, заняв 4-е место. Это еще больше приблизило Баходира к статусу обязательного претендента на чемпионский пояс.

Лондонское испытание и 18-я победа

Основанием для такого подъема Джалолова в рейтинге стал его центральный бой, прошедший 17 октября в Лондоне:

  • Трудный поединок в Лондоне: Узбекский мастер кожаной перчатки провел бескомпромиссный бой на британском ринге против местного претендента Соломона Дакреса и победил единогласным решением судей в поединке, прошедшем всю дистанцию;

  • Абсолютный рекорд: 32-летний Баходир продолжает свою беспроигрышную серию на профессиональном ринге. Он выиграл все 18 проведенных боев, при этом 15 соперников отправил в нокаут досрочно.

Рейтинг супертяжелого веса WBO: Элитный состав

Джалолов теперь встал в один ряд с самыми известными грандами мирового бокса, имеющими миллионы поклонников:

Место / Статус

Боксер

Страна

Профессиональный статус

Чемпион мира (Титле Холдер)

Даниэль Дюбуа

Великобритания

Официальный чемпион мира WBO

№1 (Лидер рейтинга)

Александр Усик

Украина

Главный претендент на абсолютное чемпионство

№2

Тайсон Фьюри

Великобритания

Бывший чемпион мира

№3

Энтони Джошуа

Великобритания

Бывший двукратный чемпион мира

№4

Баходир Джалолов

Узбекистан

Новый член четверки сильнейших (+3 позиции)

Путь к поясу: что ждет Баходира?

На данный момент чемпионский пояс WBO принадлежит британцу Даниэлю Дюбуа. Для Баходира Джалолова, вошедшего в топ-4 рейтинга, это открывает двери к большим перспективам:

  • Отборочный бой с элитными соперниками: После боев с участием Усика, Фьюри или Джошуа Джалолов получит возможность провести финальный элиминатор или бой непосредственно за чемпионский титул;

  • Вершина профессионального бокса: Джалолов по прозвищу «Большой узбек», покоривший все вершины в олимпийском и любительском боксе, теперь стал главным претендентом на то, чтобы принести Узбекистану первый чемпионский пояс в супертяжелом весе в истории профессионального бокса.

Баходир ДжалоловWBOпрофессиональный бокссупертяжелый вес
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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