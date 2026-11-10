Саммит «большой тройки» в Шэньчжэне под угрозой: Трамп и Си Цзиньпин не могут договориться

Администрация Трампа, напротив, требует живого и свободного обмена мнениями, свободного от протокольных рамок. По мнению американской стороны, такой жесткий регламент свидетельствует о неготовности Си Цзиньпина к прямому открытому диалогу.

В центре разногласий лежит формат диалога. Пекин настаивает на проведении встречи по заранее утвержденному на 100 процентов сценарию, чтобы избежать любых случайностей и неожиданных дискуссий. Согласно этому требованию, лидеры должны лишь зачитывать подготовленные заявления, практически не оставляя места для свободных вопросов и обсуждений.

Историческая встреча лидеров трех крупнейших ядерных держав мира — США, России и Китая, запланированная на ноябрь в Шэньчжэне, находится на грани срыва. По данным Те Валл Стрит Джурнал, Вашингтон и Пекин столкнулись с серьезными разногласиями по поводу формата переговоров и повестки дня. Встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита АТЭС остается под большим вопросом.

Тема / Аспект Позиция Вашингтона (Трамп) Позиция Пекина (Си Цзиньпин) Позиция Москвы (Путин) Формат диалога Живой, свободный обмен мнениями Жесткий сценарий, готовые речи Сторонник поиска компромиссного консенсуса Контроль над ядерным оружием Принуждение Китая к трехстороннему соглашению Категорический отказ от обсуждения Вносятся предложения по повестке дня Тип переговоров Трехсторонний прямой саммит При необходимости — отдельные двусторонние форматы Есть интерес к трехсторонней встрече Основная цель Денуклеаризация и глобальное влияние Имидж, безопасность, обнуление политических рисков Приемлемая для всех сторон повестка дня

«Для Си Цзиньпина такая встреча — это чрезмерно опасный и непредсказуемый процесс. Пекин хочет получить от этого саммита только успешные фотографии и пропагандистский эффект, но при этом полностью избежать неудобств живой дискуссии». — Курт Кэмпбелл, глава консалтинговой компании Асиа Груп, бывший первый заместитель госсекретаря США.

Главное препятствие: проблема ядерного арсенала и новый пакт

Вторым и самым тяжелым препятствием является вопрос контроля над вооружениями. Срок действия последнего договора между Россией и США о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-ИИИ) официально истек 5 февраля 2026 года. В результате в мире не осталось ни одного документа, ограничивающего ядерные арсеналы.

Трамп и госсекретарь Марко Рубио открыто заявляют, что к новому соглашению обязательно нужно привлечь Китай и что именно эта тема должна быть решена в Шэньчжэне. Однако официальный Пекин категорически отказался обсуждать этот вопрос в трехстороннем формате. Основное опасение Китая заключается в страхе оказаться ограниченным договором в ситуации, когда объем его ядерных запасов значительно меньше, чем у США и России.

Осторожность Си Цзиньпина и выжидательная позиция Кремля

Столь осторожное поведение китайского руководства не случайно. По мнению наблюдателей, в преддверии КсКсИ съезда Коммунистической партии Китая, который состоится в конце 2027 года, любой политический и имиджевый риск может привести к серьезным негативным последствиям для Си Цзиньпина. По этой причине Пекин предпочитает не вступать в острые трехсторонние дискуссии, а проводить отдельные двусторонние встречи с Вашингтоном и Москвой, требуя уступок от каждой из сторон.

Кремль также внимательно следит за ситуацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 ноября отметил, что три столицы обмениваются предложениями по повестке дня, и некоторые темы, будучи крайне важными для одной стороны, оказываются неприемлемыми для другой. По словам помощника президента Юрия Ушакова, для того чтобы саммит состоялся, стороны должны сначала прийти к компромиссу по повестке дня. Состоится ли встреча в рамках АТЭС 18–19 ноября или саммит ограничится лишь протокольными фотографиями — станет ясно в ближайшие дни.

Как вы считаете, должен ли Китай присоединиться к новому договору об ограничении ядерных вооружений или Пекин прав в своем стремлении наращивать арсенал? Выскажите свое мнение в комментариях.